Joshua King er coronasmittet – NFF kan ikke utelukke flere tilfeller hos landslagsspillere

Også Joshua King (28) har fått påvist corona. Norges Fotballforbund (NFF) vil ikke svare på om de kjenner til at enda flere landslagsspillere har symptomer eller er smittet etter de fire nye positive testene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

AVLEVERT POSITIV TEST: Joshua King på landslagstrening på Ullevaal i forrige uke. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Medisinske forhold rundt spillerne er det klubbene som må svare på. Med utgangspunkt i dagens situasjon kan vi ikke utelukke mer smitte, sier kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund til VG.

Kings klubb Bournemouth bekrefter nordmannens virusdiagnose på Twitter. Han er dermed den femte spilleren fra Lars Lagerbäcks opprinnelige tropp fra kampene mot Israel, Romania og Østerrike som leverer en positiv test etter samlingen som ble brått avsluttet forrige helg.

Fredag formiddag gikk NFF ut med at de tre landslagsspillere Patrick Berg (Bodø/Glimt), Marius Lode (Bodø/Glimt) og Markus Henriksen (Rosenborg) har testet positivt på corona, og under selve samlingen ble det kjent at Galatasaray-proffen Omar Elabdellaoui fikk påvist smitte.

Elabdellaouis positive test førte til at landslaget ikke reiste til bortekampen Romania, at samlingen ble avbrutt og nesten samtlige spillere dro hjem til klubbene. I stedet ble et nødlandslag stablet på bena til onsdagens kamp mot Østerrike.

– Kontroll har man aldri når det gjelder corona. Det viser all erfaring. Full kontroll har vi ikke, men vi har testet de gjentatte ganger og holdt avstand på fritiden. Så kan det skje ting på trening når man er litt tettere på hverandre, sier landslagslege Ola Sand til VG.

Han sier at det er klubbenes ansvar å opplyse om positive tester nå.

– Vet dere om noen tilfeller dere ikke kan gå ut med?

– Det kan jeg ikke svare på, sier Sand.

– Tyder dette på at det var ubetenksomt å sende landslagsspillerne hjem med rutefly?

– Alle de som ble som sendt hjem, var testet negativt fire ganger, alle brukte munnbind og holdt avstand. Sånn sett tenker jeg at det var greit. Så her er jeg enig med smittevernlegen i Oslo, sier Sand.

– Vi står fortsatt ved den vurderingen vi ga sist. Spillerne som ble igjen i Norge er fortsatt i karantene, og blir tett fulgt opp av landslagslegen og av bydelene og kommunene der de oppholder seg, sier smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo til VG.

– De spillerene som valgte å dra til utlandet må følge de reglene som gjelder i det landet de oppholder seg i, men vi håper de er ekstra oppmerksomme på symptomer, bruker sunn fornuft og unngår sosial kontakt så langt det lar seg gjøre, fortsetter han.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Joshua King tidligere i dag, men han har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Celtic opplyser til VG fredag ettermiddag at både Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi har trent normalt denne uken og er tilgjengelige for kamp i helgen etter å ha gjennomført flere negative tester. Simen Juklerød opplyser selv til VG at han er frisk og fin.

Borussia Dortmund-trener Lucien Favre sa på sin pressekonferanse at Erling Braut Haaland er hundre prosent klar for å spille. Rune Jarstein har testet negativt to ganger frem til i dag, opplyser Hertha Berlin til VG.