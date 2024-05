Håndballgutta vant til slutt 40-28. Til pause var det hele 26-12 til de rødkledde.

– Argentina kan jo mye bedre og stepper jo opp, men så mye trenger vi ikke å slippe oss nedpå, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli halvveis i 2. omgang.

Alexander Blonz ble toppscorer for Norge med åtte mål.

Sondre Gjerdalen og Benjamin Hallgren scoret sine første mål for Norge. Spillere som Sander Sagosen, Petter Øverby, Tobias Grøndahl og Torbjørn Bergerud fikk hvile.

Turneringen er en viktig del av OL-oppkjøringen. Jonas Willes tropp på 21 spillere skal slankes til 14. Én samling til gjenstår før uttaket blir klart.

Kampen om OL-plass

Sagosen fortalte TV 2 at det nå snakkes en del om det kommende OL-uttaket.

– Alle er glade for at vi ikke er landslagstrenere. Man merker at konkurransen er tøff. Det er litt spissere albuer enn vanlig, sa Sagosen til TV 2.

Landslagssjefen har en del å tenke på framover når han til slutt skal sette sammen troppen som skal representere Norge i Paris.

– Jeg tenker på det hele tiden, sa Wille og smilte.

– Det er det vi har med oss når vi gjør de tingene her. Vi har det med oss i alle vurderingene vi gjør her, la han til.

– Jeg liker å se på det som spennende. Det hadde vært trist om det ikke var vanskelig – et svakhetstegn, sa han.

To seirer og én uavgjort

Norge åpnet uken med seier over Kroatia. Lørdag sørget Tobias Grøndahl for 36-36 mot Danmark i siste sekund.

Det var Norges fjerde seier mot Argentina på like mange kamper. I fjor i VM ble det 32-21-seier for det norske laget.

Argentina står på motsatt side når OL-turneringen går i gang i sommer. Det gjør også Danmark, Frankrike, Ungarn og Egypt.