Den norske golfstjernen er på jakt etter sin første majortittel, og innledningsvis søndag har han fulgt opp det sterke spillet fra de tre første dagene.

Han avslørte etter lørdagens runde at han vurderte å trekke seg fra turneringen på grunn av svak form, men etter å ha gjenopptatt samarbeidet med sin tidligere trener Joe Mayo ser mange brikker ut til å ha falt på plass.

Hovland unngikk en skjev start da han senket en lang parputt på det første hullet. Det ble par også på de tre neste hullene, men på 4. hull misset han en birdieputt fra mindre enn to meter.

Så løsnet det. På 5. hull senket han en mye vanskeligere putt for dagens første birdie. Fra fem og en halv meter trillet han ballen inn.

På 6. hull plasserte han innspillet en drøy meter fra hullet og innkasserte sin annen birdie for dagen. Dermed var han 15 slag under par totalt og på delt 3.-plass to slag bak ledende Xander Schauffele.

På neste hull slo han seg inn i problemer da han havnet i en sandgrav. Innspillet var ikke helt vellykket, men så rullet han inn sin tredje strake birdieputt fra seks meter og klatret til delt 2.-plass ett slag bak Schauffele.

En rekke toppspillere misset cuten halvveis i turneringen. Blant dem var John Rahm, som hadde greid cuten i 18 majorturneringer på rad, og Tiger Woods. Samme skjebne led det svenske stjerneskuddet Ludvig Åberg, som ble toer i US Masters, og fjorårets US Open-mester Wyndham Clark.

Verdensener Scottie Scheffler, som vant fire av sine fem foregående turneringer inkludert US Masters, falt på listene med en svak runde lørdag. Det skjedde dagen etter at han ble pågrepet av politiet og siktet for vold mot polititjenestemann og hensynsløs kjøring.