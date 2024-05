Brann tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring av Karoline Haugland, men etter 14 minutter scoret Johanne Fridlund for Kolbotn. Eline Hegg ga laget sitt et forsprang da hun satte inn 2-1-målet åtte minutter senere, men Johanna Renmark utlignet til 2-2 da hun satte ballen i mål etter 39 minutters spill. Brann tok ledelsen igjen da Rakel Engesvik scoret like etterpå. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-3.

Anna Aahjem sørget for jubel da hun satte inn 4-2 noen minutter etter pause. Tuva Henriksen scoret selvmål for Kolbotn etter 56 minutter. Selma Panengstuen var uheldig og sørget for 6-2 ved selvmål etter 70 minutters spill. Dermed endte oppgjøret 2-6.

Tuva Henriksen (Kolbotn) og Signe Gaupset (Brann) fikk begge gult kort.

Etter mandagens kamp er Kolbotn på niendeplass på tabellen med fem poeng, mens Brann er nummer tre med 19 poeng.

Emilie Rodahl Torkelsen var kampleder på Grorud idrettspark. 318 tilskuere fulgte kampen.

I neste runde skal Kolbotn måle krefter med Lyn 25. mai, mens Brann møter Stabæk samme dag.

Levert av NTBs automatiserte artikkeltjeneste.