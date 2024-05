Det fortalte ham i et intervju med TNT Sports etter søndagens serieavslutning i England.

– Klubbene har rett til å ta initiativ til en diskusjon, og vi skal diskutere det om ikke lenge. Da skal det også være en avstemning, sa Masters.

Videre var han klar på at han forstår enkeltes vrede knyttet til videoverktøyet.

– Vi har forståelse for at det er noe frustrasjon ved det, men vårt utgangspunkt er at vi ønsker å beholde og forbedre det. Vi ønsker å gjøre det mer effektivt og transparent. Vi kan dra fordel av at det blir mer nøyaktig, og det blir det mest rettferdige utfallet som overhodet mulig. Andelen korrekte utfall av de store avgjørelsene har steget fra 83 til 96 prosent, fortsatte Masters.

For få dager siden meldte The Athletic at Wolverhampton har fremmet et forslag om å skrote VAR fra den engelske toppdivisjonen. Det skal stemmes over på årsmøtet 6. juni. Det kreves minst 14 ja-stemmer for at forslaget skal vedtas.

– Fotballen omfavner teknologien, og vi trenger litt mer tid til å få ting rett. VAR må forbedres, men vi ønsker å beholde det, avsluttet Masters.

VAR ble innført i Premier League i forkant av 2019/2020-sesongen.