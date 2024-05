Det bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding mandag ettermiddag.

– Det er virkelig en spennende utfordring, og jeg gleder meg til å få være med på å utvikle VAR og norsk fotball. Jeg gir meg som dommer på banen litt tidligere enn jeg hadde tenkt, men det er en tid for alt, sier Moen i pressemeldingen.

45-åringen forteller om gode prosesser med dommersjef Terje Hauge, NFF og familien.

– Jeg håper jeg kan bli en god ressurs i dommergruppen og ser fram mot å samarbeide med både administrasjonen og dommerne, sier Moen.

Terje Hauge er glad for at Moen takket ja til stillingen. Han mener Moen har vært blant Norges beste dommere i en årrekke.

– Heldigvis får vi utnyttet all hans erfaring i rollen som VAR-ansvarlig. Jeg er glad for at han takket ja til den nye stillingen. Han kjenner både VAR, dommerfaget og dommermiljøet godt, sier Hauge – fortsetter:

– At han har erfaring både som dommer i VAR-rommet og som hoveddommer med VAR som hjelpemiddel, gir ham gode forutsetninger til å gjøre en solid jobb, fortsetter han.

Moen dømte sin første kamp på toppnivå i 2003. I perioden 2005 til 2020 var han internasjonal dommer, med blant annet VM-, Champions League-kamper og semifinale i Europa League på CV-en.