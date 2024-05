Etter 24 minutter tok Stabæk ledelsen ved Melissa Bjånesøy. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-1.

Thea Loennecken doblet ledelsen for Stabæk da hun satte inn 2-0 noen minutter ut i andreomgangen, og Emilie Bølviken økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter 58 minutters spill. Tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da Emilie Østerås satte inn 4-0 for Stabæk. Maia Melgård hadde nettopp blitt byttet inn da hun reduserte avstanden mellom lagene med sin 1-4-scoring etter 72 minutter. Sju minutter før slutt la innbytter Meryll Abrahamsen på til 5-1 for Stabæk, og Stabæk økte ledelsen da Omarsdottir satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 6-1. Samme spiller scoret igjen da hun gjorde 7-1 ett minutt på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-7.

Emilie Østerås (Stabæk) og Cornelia Fladberg (Lyn) fikk begge gult kort.

Etter lørdagens kamp er Lyn nummer sju på tabellen med fire poeng, mens Stabæk er på femteplass med ni poeng.

Stine Margrete Jensen dømte oppgjøret.

11. mai skal Lyn møte Kolbotn, mens Stabæk møter Røa.

