– Jeg tenkte ikke mye på fotball da. Og, jeg vet ikke… Men jeg følte jeg hadde innsett at det kom til å bli vanskelig i City. At jeg hadde prøvd mitt beste, på en måte, sier Bobb i dag.

Den 20 år gamle Oslo-gutten snakker med VG før FA Cup-finalen mot Manchester United lørdag. Han forteller om en sesong som startet med usikkerhet, men endte med å bli et drømmeår.

Seier på lørdag betyr at Bobb har vært med å vinne fire troféer med Manchester City.

– Overveldende. Det føles jo ikke helt normalt, sier Bobb smilende om hvordan han gikk fra en tilværelse i Citys akademi og ett år senere kan vinne nesten alt i løpet av en sesong.

I mai for ett år siden ble han kåret til årets akademispiller i City for andre gang siden han kom til klubben i 2019. Noen dager senere feiret han 17. mai i Oslo før han reiste på ferie.

Det finnes mange tusen historier om akademispillere som aldri når toppen. Så finnes det et fåtall fortellinger om dem som har klart det. Også i Manchester City.

Du har den om Cole Palmer, Rico Lewis og ikke minst Phil Foden.

Bobb ble sammenlignet med dem. Kanskje kunne han klare det samme?

– Selv om jeg har hatt en lignende reise som dem, så var Rico på førstelaget da han var 17. Phil var også den alderen. Cole var der da han var 18. Selv om de ikke spilte så mye da, så ble jeg 20 år i fjor sommer. Så alt var veldig usikkert. og jeg tenkte at det kanskje var for sent.

Manager Pep Guardiola har fortalt TV 2 at det var Citys mektige sportsdirektør Txiki Begiristain som mente nordmannen måtte til sesongoppkjøringen sommeren 2023.

– Åpenbart en «no-brainer». Jeg måtte gjøre det. Men jeg var likevel ikke overbevist om at jeg hadde en sjanse. Men jeg lever etter en drøm, det å spille for Pep og denne klubben. Jeg måtte jo dra.

HAR FÅTT MYE TILLIT: Oscar Bobb får de siste instruksjonene av manager Pep Guardiola i FA cup-semifinalen mot Chelsea 20. april i år. Foto: Paul Childs / Reuters / NTB

Siden har veldig mye gått Bobbs vei. Han føler han har blitt mer involvert enn han trodde – og attpåtil fått oppleve noen enorme øyeblikk.

For det finnes noen av dem.

VG ber ham fortelle om kampen i Beograd i midten av desember 2023. Frem til da hadde han startet én kamp i ligacupen.

– Det ble et slags vendepunkt, sier han i dag om kampen mot Røde Stjerne i Serbia.

Stemningen der er alt annet enn gjestmild. Flere av Citys største stjerner ble hvilt. Bobb imponerte stort, og scoret sitt første mål for førstelaget.

Oscar Bobb feirer med Rico Lewis etter å ha scoret mot Røde Stjerne. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP / NTB

Han forteller at han følte på presset i forkant, var veldig nervøs og tenkte at det er slike sjanser han måtte ta for å få spille i viktige kamper senere.

– Det har bare skjedd meg noen få ganger. Når du føler at sjelen forlater kroppen din. Det skjedde da. Det føltes ikke som om jeg var meg selv. Det var ren glede og lettelse.

– Du tenker på alt du har vært gjennom, alle vennene du har spilt med opp gjennom årene, i ulike land og klubber. Alle de hendelsene som har tatt deg til akkurat det øyeblikket. Du skjønner bare at hver eneste trening, hvert eneste tøffe øyeblikk, har vært verdt det.

En måned senere kom neste store øyeblikk. Arsenal ledet Premier League på dette tidspunktet. City tålte egentlig ikke mange feilskjær gjennom vinteren.

I midten av januar så laget imidlertid ut til å gå på et poengtap på St. James’ Park i Newcastle.

De siste snaue ti minuttene ble Bobb kastet inn i jakten på vinnermålet. På overtid startet han på et løp i bakrommet. Norske og internasjonale medier brukte store ord om vinnermålet hans.

– Antakeligvis to, tre eller fire tusen ganger, sier Bobb og smiler, da VG spør hvor mange ganger han har sett scoringen i ettertid.

Her kan du se målet:

En tekstmelding fra en av bestekompisene som i dag spiller i Werder Bremen, Isak Hansen-Aarøen, satte ting i perspektiv:

– Han skrev: «Du har akkurat opplevd alle gutters store drøm». Akkurat den kvelden så skal jeg innrømme at det ikke føltes så stort som det har gjort i ettertid. Det største øyeblikket i min karriere så langt – og et jeg aldri glemmer.

Bobb har vært langt mer innvolvert for City enn spådd og blant annet nær halvparten av ligakampene.

Kampstatistikk for Oscar Bobb 2023/2024: Vis mer ↓ Premier League: City har spilt 38 ligakamper. Bobb har vært ute av troppen tre ganger. Han har startet to kamper og fått 12 innhopp. 21 ganger har han blitt sittende på benken. Champions League: Bobb har startet to kamper for Manchester City. To ganger har han blitt byttet inn. FA cupen: Har startet to kamper. Tre kamper har han fått innhopp fra benken. Lørdag venter finalen mot Manchester United. Ligacupen: Startet Citys ene kamp mot Newcastle. I den kampen røk de ut av turneringen.

City-manager Pep Guardiola har nærmest til det kjedsommelige fortalt hvordan de som spiller mye ikke får trent ordentlig.

Han har imidlertid ikke sagt så mye hvordan det er for dem som stort sett sitter på benken å holde seg fysisk ved like.

VG har stått igjen på tribunen etter enkelte ligakamper. Bobb og innbytterne har rett og slett hatt løpetrening etter noen av dem:

– Veldig vanskelig, sier 20-åringen om hvordan det er å opprettholde god fotballform.

I april var han i startoppstillingen mot Crystal Palace.

– Da hadde jeg ikke spilt mye på en måned eller to. Å da spille i den beste ligaen i verden … Det er åpenbart tøft.

Bobb mener han er heldig uansett. Spesielt fordi manager Guardiola har den filosofien han har.

– Det blir sjelden en kamp der vi løper opp og ned hele tiden. Det handler om å beholde ballen, få motstanderen til å løpe. Det er perfekt for meg. Jeg ser for meg at det er andre klubber der det ville ha vært vanskeligere.

Den fysiske belastningen er også en helt annen enn i spill mot andre klubbers akademier. Bobb forteller at han gjør såkalte DXA-målinger flere ganger gjennom sesongen. Muskelmassen har økt.

– Men jeg har ikke gått noe særlig opp i vekt for å tåle den nye belastningen. Og så er den største fysiske forskjellen egentlig å trene med laget hver dag. Å gå inn i 50/50-situasjoner med Manu, Rúben (Dias), Nathan (Aké).

– Og hvis du ser på Phil (Foden), så har ikke han gått opp ti kilo og bare forandret seg. Det viktigste handler om å få tøffere fysisk kontakt på trening, komme i de situasjonene ofte. Det hjelper jo også mye for det som skjer i hodet. Du må tenke raskere og jeg føler meg veldig mye smartere på et år.

FRA CITY-AKADEMIET: Oscar Bobb og Phil Foden har begge vært en del av Manchester Citys akademi. Her går den ene ut, mens en annen kommer inn i en ligakamp tidligere denne sesongen. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Det aller vanskeligste å tilpasse seg førstelagsfotball handler imidlertid om noe helt annet.

– Reisene har vært det vanskeligste for min del. Jeg synes det er sykt, for å være helt ærlig. Forrige sesong så spilte jeg mye mer fotball i minutter og timer. Men fra januar til mai hadde vi kanskje 9-10 kamper i Premier League 2.

– Og i år har vi kanskje 25-30 kamper på samme tid. Halvparten er bortekamper med fly eller lange bussreiser. Det kan faktisk være ganske tøft. Du får sjelden mer enn to-tre dager i egen seng. En helt annerledes verden, sier Bobb og smiler.

Han omtaler seg som heldig ettersom en av verdens største fotballstjerner spiller i City og også er norsk.

Det er mye ved Erling Braut Haaland han kan kopiere. Haalands livsstil, profesjonalitet og i dette bildet litt utradisjonelle metoder har ofte blitt trukket frem som en av jærbuens fremste styrker:

For Bobb er det noe annet som peker seg ut.

– Det er det mentale. Han er nok den sterkeste mentalt jeg noen gang har sett. Han har jo vært skadet en stund denne sesongen. Han mistet vel åtte kamper på rad. Og det er sykt, for man tenker kanskje at han ville være langt nede. Men han var så støttende og oppløftende.

Bobb trekker derfor frem en annen konkret hendelse han ikke klarer å glemme: Da Haaland gjorde comeback mot Burnley i januar.

TO NORDMENN BLE LIGAMESTERE: Erling Braut Haaland og Oscar Bobb feirer en av førstnevntes scoringer i en ligakamp i september 2023. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Dagen etter slike kamper pleier nemlig laget å gjennomføre en mer intensiv økt på mindre bane for dem som har spilt lite eller ingenting dagen.

– Han pleier vanligvis ikke være med på dem fordi han alltid spiller. Han pleier å drive restitusjonstrening. Nå var han på vei tilbake etter skade, og han er jo den beste i verden. Jeg så jo for meg da – også i fjor – at han kanskje tok det litt rolig og avslappet på trening. At han av og til bare sørget for å være klar til neste kamp.

– Men skal jeg være helt ærlig: Jeg har aldri sett noe lignende i mitt liv. Han var som en maskin ut av en annen verden. Det blir så annerledes når du ser det på nært hold på en liten bane. Han bare tok kontroll. Han er helt vill, sier Bobb og smiler.

Og lørdag kan duoen sørge for noe så sjeldent som to nordmenn med «The Double» i England.

PS. Journalist Mikal Aaserud trente Lyns guttelag da Oscar Bobb spilte der i 2014 og 2015.