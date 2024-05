Ni år gamle Stoletheshow, som trenes av travprofilen Frode Hamre, har vært et eventyr de siste årene med seier i en lang rekke storløp. 13,4 millioner har hesten så langt sprunget inn.

Søndag overrasket den mange med en ny og uhyre sterk seier i det finske storløpet Finlandia Ajo. I sulkyen satt svenske Magnus A. Djuse. Belønningen for seieren var blant annet en plass i Elitloppet siste helgen i mai.

Mandag opplyser imidlertid kretsen rundt Stoletheshow at det norske fenomenet likevel ikke blir å se på Solvallabanen i Stockholm.

«I samråd med alle rundt hesten har vi bestemt oss for at det ikke blir noe Elitlopp på Stoletheshow i år. Dette av respekt for hesten, men også for Elitloppet. Han har blitt 9 år og strutter av løpsglede fortsatt, men vi synes ikke det er fair å kaste han ut mot ulvene i årets Elitlopp», skriver Stall Hamre på X.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen midt i juni blir i stedet neste virkelig store mål.

16 hester inviteres hvert år til Elitloppet. Hestene deles inn i to forsøksheat, og de fire beste i hvert heat går til finalen senere samme dag.

Stoletheshow deltok i Elitloppet i fjor og tok seg da til finalen. Der ble det en sterk fjerdeplass. Vinneren får fem millioner svenske kroner.

Søndagens seier i Finlandia Ajo utløste en seierssjekk på 1,25 millioner norske kroner.