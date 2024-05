Farum-laget inntok 2.-plassen tre poeng bak Brøndby, men ett foran FC København og Midtjylland før de tre andre topplagene skal i aksjon søndag.

Gjestene ledet 2-0 etter en halvtime i Aarhus, takket være to flotte avslutninger. Først scoret Ibrahim Osman på volley etter at et frispark traff muren og spratt til ham, så doblet Schjelderup ledelsen på et frispark han selv skaffet.

Innimellom hadde AGF hatt et par store sjanser, og det fulgte flere etter pause. Mål ble det ikke, og Conrad Harder punkterte kampen med sin scoring i det 84. minutt.

Halvparten av målene i kampen ble scoret av banens to nordmenn, for på overtid reduserte Magnus Knudsen for AGF, som torsdag spiller cupfinale mot Silkeborg.

Søndag er det storkamp mellom Midtjylland og Brøndby, mens FC København gjester nettopp Silkeborg.