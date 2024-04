Friluftslivet i skolen er en viktig del av den norske kulturarven og identiteten, og i læreplanen LK20 utgjør friluftsliv en viktig del av kompetansemålene i kroppsøvingsfaget. I tillegg har ungdomsskolen valgfag friluftsliv, med egen læreplan og kompetansemål. Læreplanen legger vekt på at elever skal utvikle kompetanse til å ferdes trygt i naturen, ta ansvar for seg selv og andre, og planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider.

Skolene får også mulighet til å legge til rette for forberedelse til båtførerprøven eller jegerprøven (valgfag). Friluftsliv i grunnskolen er ikke bare en arena for fysisk aktivitet, men også for personlig vekst og sosial utvikling. Det legger grunnlaget for livslang glede og respekt for naturen, og forbereder ungdommene på å ta ansvarlige og miljøbevisste valg i framtida.

Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

Friluftslivets dynamiske miljø betyr at ingen undervisningssituasjon er identisk, og friluftslivet er særskilt påvirkbart fra vær og vind, som igjen påvirker hvordan lærere må tenke sikkerhet fra gang til gang. Sikkerhet i friluftsliv er dermed essensielt, og det er viktig at både lærere og elever er utrustet med den nødvendige kunnskapen og verktøyene for å håndtere endringer i miljøet og forhindre at farlige situasjoner oppstår.

Landsomfattende undersøkelse

For snaue ti år siden gjorde Dahl og kollegaer en landsomfattende undersøkelse av ulykker og nestenulykker i friluftsliv i norsk videregående skole. Forskerne fant at ulykker og nestenulykker forekommer regelmessig. Det må likevel antas at mørketall finnes, spesielt for nestenulykker innen det pedagogiske friluftslivet.

I Norge er det en unik tilnærming til friluftsliv, utdanning og jobb. I Norge finnes det ikke krav om formell friluftslivsfaglig utdanning for å kunne jobbe med friluftsliv i skoleverket. Friluftsliv i kroppsøving dekkes opp av kroppsøvingsutdanning eller idrettsutdanning. Valgfag friluftsliv krever ingen formell kompetanse. Dette til tross for at friluftslivet setter høye krav til ferdighetsnivå og sikkerhetstenkning, samt at skoleeier sitter med det overordnede ansvar.

I Storbritannia førte den tragiske «Lyme Bay» kano-ulykka i 1993 til at Storbritannia ble mye strengere med hensyn til å regulere bransjen som jobbet med friluftsliv. Dette medførte at formelle sertifiseringer og godkjenninger nå spiller en svært viktig rolle i Storbritannia. Selv om det ikke er et krav om formell utdanning for å undervise i friluftsliv i Norge, understreker forskning viktigheten av spesialisert opplæring for å forbedre sikkerheten og sikter til at utdanning (kursing, sertifisering eller høyere utdanning) er viktig i reduksjon av ulykker.

Paradoks

Samtidig finnes det et paradoks mht. utdanning. Erfaringsbasert kunnskap skapes over lang tid, går ofte i arv og er drevet av egeninteresse. Sertifiseringer, kurs eller utdanning er ofte tidsbegrenset til dager og uker og kan gi et forvridd bilde av hvor mye kompetanse en har i faget. Sagt med andre ord: Man kan fort ta mange kurs over kort tid og derved tilegne seg dokumentert kompetanse (formell), men mangle den relevante og viktige erfaringsbaserte kunnskapen (uformelle). Det samme kan gjøre seg gjeldende motsatt vei.

Det er vår klare oppfatning at lærere tar ansvar før, under og etter for å utarbeide planer og vurderinger som kan redusere risikoen i friluftslivet som utøves i skoleverket. Samtidig er det klart at det fortsatt er behov for forbedring, spesielt når det gjelder kunnskap om og implementering av risikoanalyser. Dette er et område hvor kontinuerlig opplæring og bevisstgjøring kan gjøre en stor forskjell i å fremme sikkerheten i friluftslivet.

Pilotprosjekt

Vi har som et pilotprosjekt forsøkt å kartlegge den formelle friluftslivsutdanningen innen valgfag friluftsliv i Sør-Norge. Majoriteten av de spurte vurderer sin egen friluftslivsfaglige kompetanse for høy (7–9) på en 10-skala. Tallene viser også at nesten 50 prosent av de spurte lærere som jobber med valgfag friluftsliv er uten formell opplæring, mens 15 prosent av de spurte har 60 studiepoeng eller mer i friluftsliv. Dette er et interessant funn med tanke på Dahls forskning, som nettopp viser at friluftslivsfaglig formell kompetanse reduserer sannsynligheten for uhell og ulykker betydelig.

Samtidig kan det diskuteres om UH-sektoren gjør nok for å utdanne kommende lærere innen friluftsliv. Utenom enkelte komplette grader innen friluftsliv (eksempelvis bachelor eller master) synes det at mye friluftsliv i høyere utdanning innarbeides i idretts eller kroppsøvingsutdanningene. Hver utdanningsinstitusjon løser dette ulikt, hvor noen har få innslag av friluftsliv i ulike aktivitetsemner, andre opererer med egne friluftslivsemner av varierende omfang, mens noen tilbyr årsstudium. Dette kan gjøre det vanskelig å skille faglig kompetanse innen eksempelvis kroppsøving og friluftsliv.

Vi heier på alle som underviser i friluftsliv, enten de har formell eller uformell kompetanse knyttet til friluftsliv. Dertil heier vi på de som ønsker å supplere sin uformelle kompetanse med formell kompetanse gjennom videre utdanning som for eksempelvis kurs og sertifiseringer. Formell og uformell kompetanse følges ad, og det er vår påstand at begge vil bli viktige i framtida som kommer. Tar vi gode sikre valg i framtida, vil vi klare å bevare egenarten i friluftslivet i utdanningen og derved unngå å gå i samme sertifiseringsdominerte fotspor som Storbritannia.

Thomas B. Stenqvist, PhD er førsteamanuensis, friluftslivfagansvarlig og koordinator, outdoor education ved UiA. E-post: thomas.b.stenqvist@uia.no Foto: UiA