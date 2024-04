Med seg i studio får hun Carsten Skjelbreid, heter det i en pressemelding fra Warner Bros. Discovery.

Discovery fikk rettighetene til OL tilbake i 2018, mens Olset Hovda er førstereis på kanalen. Hun var tidligere en populær programleder på NRK og har de siste årene jobbet som PR-rådgiver. Hun var også deltaker i «Forræder» på TV 2.

– Det blir skikkelig gøy å returnere til skjermen med OL i Paris. Jeg kjenner Carsten fra tidligere og gleder meg stort til å ha sendinger sammen med ham, sier Olset Hovda i en pressemelding.

– Det aller beste med OL er å jobbe med noe som så mange får med seg og bryr seg om. Det blir stort å oppleve igjen, sier Olset Hovda.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått Carina på laget under OL. Hun har lang erfaring som sportsjournalist og programleder, og vi har klokkertro på at hun og Carsten blir en meget bra duo til å geleide det norske folk gjennom sommerens OL, sier nordisk sportsdirektør i Warner Bros. Discovery og fungerende sportsdirektør for Norge, Antti Haajanen.

OL går i Paris fra 26. juli til 11. august.

Også NRK har rettigheter til all friidrett til Paris-OL. Fra 2026 til 2032 har NRK og Discovery sikret seg rettighetene sammen.