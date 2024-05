Det bekrefter klubben på X. Silvas kontrakt med sin nåværende klubb, Chelsea, går ut etter sesongen og han kommer dermed vederlagsfritt til Fluminense.

– Hjemme igjen, skriver de over et bilde med påskriften «monsteret er tilbake».

39-åringen startet fotballkarrieren som juniorspiller for Fluminense, før han fikk proffdebuten for RS Futebol i 2002. De tre neste sesongene spile han for Juventude, Porto B og Denamo Moskva, før han endelig fikk prøve seg på A-laget til Fluminense i 2006.

Der noterte han seg for ni mål og fire målgivende på 97 kamper, før turen fikk videre til Milan i 2009. Brasilianeren har siden også spilt for Paris Saint-Germain og Chelsea, før han nå igjen returnerer til barndomsklubben neste sesong.

Silva har en eventyrlig karriere bak seg, hvor han har vunnet stort sett alt som er i klubbfotballen. Totalt står han med 711 klubbkamper og 113 landskamper for Brasil.