– Jeg kommer alltid til å si det jeg mener. Og jeg kommer ikke til å la noen rakke ned på min karriere. Men jeg skal ikke svare med ord, jeg skal svare med resultater, sier Kerr til The Times.

Det var under VM i Budapest i fjor at Kerr trakk det lengste strået under finalen i 1500 meter. I forkant hadde Ingebrigtsen klaget på tørr hals og en kropp som ikke fungerte maksimalt.

Siden har han og Kerr vært i ordkrig.

Dette er den offentlige ordkrigen mellom Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen Vis mer ↓ Ordkrigen begynte etter VM-finalene i Budapest. Da Jakob hadde tatt gull på 5000-meter, hadde han allerede tatt sølv på 1500 meter – bak Josh Kerr. Da ble Jakob spurt om revansje mot Kerr. Dette sitatet har blitt hengende ved ham: – Nei, han var bare den neste fyren. Hvis jeg ikke hadde løpt finalen, så ville han sannsynligvis vunnet. Det er sånn jeg ser løpet. Det er klart at hvis du snubler og faller, så kommer noen til å vinne løpet, og han var bare den neste fyren, sa Ingebrigtsen etter 5000-meterløpet. Kerr fikk med seg uttalelsene og gikk hardt ut. – Han kan være respektløs overfor meg. Det går fint, men det er jeg som har VM-gullet og det er jeg som kommer til å være verdensmester de to neste årene uavhengig av hans kommentarer. Siden har ordkrigen bare fortsatt. Den fikk nytt liv da Ingebrigtsen sa til TV 2 at han kunne slått Kerr med bind for øynene etter at briten hadde slått en rekord.

Denne uken tok Ingebrigtsen igjen bladet fra munnen i podkasten Ignite fra det europeiske friidrettsforbundet. Der snakket han om forholdet til sine rivaler.

– Jeg har noen venner, men noen av dem er ikke venner. Det er sånn det er. Friidrett er for alle. Noen er gode folk og noen er dårlige. Det er ikke et sted hvor alle er bestevenner, sa Ingebrigtsen – og fortsatte:

– Det handler om å vinne. Noen er drittsekker og idioter. Til slutt handler det om meg selv og sporten, og det å prøve å bli så god som jeg kan bli. Jeg tenker jeg er venner med de som deler de samme tankene som meg, og så er det noen som ikke gjør det.

1 / 3





Overfor The Times er Kerr tydelig på at han respekterer Ingebrigtsen. Samtidig lar han seg åpenbart motivere av nordmannens krasse kommentarer.

– Jeg bryr meg ikke noe særlig om å få venner på 1500 meter. Jeg er her for å ta medaljer og løpe raskt. Jeg har satt mitt avtrykk i sporten, og det er det som har satt meg i denne posisjonen. Jeg tror det vil lede til noen utrolige løp denne sesongen. Det blir underholdende for fansen.

Det er EM og OL som er de store høydepunktene denne sesongen. Før den tid skal imidlertid Ingebrigtsen og Kerr løpe mot hverandre under Diamond League-stevnet Prefontaine Classic i slutten av mai.

Ifølge Kerr hender det at utøverne får spørsmål fra arrangører av stevner om hvem de vil møte og ikke møte. Skotten ønsker imidlertid ikke å gjemme seg for nordmannen: Han vil heller svare på de gjentatte stikkene ved å snakke med føttene.

– Jeg gjemmer meg ikke for noen, det er ikke meg. Jeg drar til Prefontaine Classic for å løpe i en gjev konkurranse som burde bli spennende for fansen. Jeg er ikke redd for å tape, jeg er mer redd for å kjede meg, avslutter Kerr.