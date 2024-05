Torsdag valgte Det spanske fotballforbundet å godta anken Atletico hadde inngitt mot straffen klubben ble ilagt for en tid tilbake. Til grunn for sanksjonene lå rasisme rettet mot Athletic Bilbao-vingen Nico Williams.

Atletico ble opprinnelig beordret til å delvis stenge egen hjemmearena i to La Liga-kamper, samt betale en større bot, for Williams-episodene. Vingen skal ha blitt møtt med apelyder under en kamp i forrige måned.

Forbundet peker på Atleticos «aktive samarbeid» som grunn til at straffen nå legges bort.

Nico Williams hørte apelydene da han gikk for å ta en corner. Deretter scoret han og pekte på armen sin med referanse til egen hudfarge.

– Det var ikke mange av dem. Det er dumme folk overalt … Jeg håper dette endrer seg mer og mer, sa Bilbao-spilleren etter kampen.

Atlético Madrid identifiserte i etterkant personen som var ansvarlig for rasismeepisoden. Vedkommende ble avslørt av kamerabilder. Han ble pågrepet av politiet da kampen var slutt og utestengt fra klubbens tribuner.

Det spanske forbundet berømmer Atleticos raske handling i det de aksepterer at var «en isolert hendelse».

Spansk fotball har hatt en bølge av rasistiske hendelser de siste årene. Mange av dem har vært rettet mot Real Madrid-spissen Vinicius Junior.