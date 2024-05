Sist sesong endte Viking opp som seierherre i begge de to oppgjørene mellom lagene. Mandag måtte Sandefjord igjen se seg slått etter scoringer fra Tripic, Salvesen og Simen Kvia-Egeskog. For fire dager tapte siddisene hele 1-4 hjemme mot Lillestrøm.

– Det føles veldig bra. Det er et veldig sterkt resultat. Etter smellen i forrige runde så er vi sterke mentalt og leverer en god bortekamp, sa førstnevnte til TV 2 etter kampslutt.

Drøye fem minutter ut i kampen hamret gjestenes kaptein Tripic ballen i mål fra distanse. I TV 2s studio var Dag-Eilev Fagermo lite imponert av Hugo Ketos prestasjon i Sandefjord-målet.

– Det keeperspillet er jo helt utrolig. Den må han ta. Enkelt og greit, sa Fagermo.

– En gavepakke

Heller ikke Eman Markovic høstet ros blant TV 2s eksperter. Angriperen slo en ball upresset rett i beina til Tripic før scoringen.

– Det er en gavepakke. En pasning rett inn til Tripic som står alene i mellomrommet, sa Solveig Gulbrandsen.

I pausen var Markovic selvkritisk.

– Det er ikke noe godt å se. Det er for dårlig av meg, sa han.

Noen minutter senere fikk Markovic muligheten til å revansjere seg i andre enden, men angriperens avslutning traff ikke mellom stengene. Like før pause forsøkte Jakob Dunsby seg fra innsiden av sekstenmeteren, men skuddet gikk like utenfor.

Like etter sidebyttet rullet gjestene opp et flott angrep, og Tripic serverte Salvesen foran mål til 2-0 for Viking. Tjue minutter før slutt fastsatte Simen Kvia-Egeskog resultatet til 3-0.

Viking har variert i prestasjonene i sesonginnledningen, men mannskapet til Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim har tatt sterke poeng mot blant andre Brann og Viking.

Sist runde ble det imidlertid et blytungt 1-4-tap hjemme mot Lillestrøm.

Også Sandefjord måtte tåle tap 16. mai. Etter to kruttsterke trepoengere mot Molde (3-1) og Sarpsborg (4-1) ble det torsdag et 1-2-tap borte mot Brann i Bergen.

– Vil ikke risikere noe

Som i de foregående kampene ble Sandefjords offensive profil Danilo Al-Saed plassert på benken fra start mandag.

– Han har bare to fulle treningsuker, og sist uke var det nesten ingen treninger på grunn av restitusjon. Beslutningen var derfor at denne kampen kom litt for tidlig med tanke på treningsgrunnlaget. Vi vil ikke risikere noe, sa Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard til TV 2 før kampstart.

I neste serierunde reiser Sandefjord på besøk til Haugesund, mens tar imot Viking i Stavanger.