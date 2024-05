Den 29 år gamle serberen vant med god margin. Han fikk 79 førsteplasstemmer og til sammen 926 poeng, langt foran Oklahoma City Thunders Shai Gilgeous-Alexander på 640 poeng og Dallas Mavericks' Luka Doncic på 556 poeng.

Det er journalistene og skribentene som dekker NBA, som stemmer i prisen. Jokic noterte seg for 26,4 poeng, 12,4 returer og 9 assist i 79 kamper denne sesongen. Han hadde 25 trippel-dobbel, kun slått av Sacramento Kings-center Domantas Sabonis' 26.

Jokic anses som en av de beste offensive centerne gjennom tidene, og er særlig kjent for sine spektakulære pasninger.

Han kom i fjor på andreplass bak Philadelphia 76ers' Joel Embiid etter å ha vunnet prisen de to foregående sesongene.

Nuggets vant NBA i fjor, men de har kommet dårlig ut i semifinalen i den vestlige avdelingen, der de ligger under 2-0 for Minnesota Timberwolves etter å ha spilt to hjemmekamper.

Kareem Abdul-Jabbar har flest MVP-utmerkelser med sine seks, etterfulgt av Michael Jordan og Bill Russell på fem. Wilt Chamberlain og LeBron James har fire hver, og Jokic ligger med sin tredje likt med Magic Johnson og Moses Malone.