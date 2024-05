RBK opplyser om utlånet via meldingstjenesten X lørdag formiddag. Chrupalla har til nå denne sesongen spilt for klubbens 2.-lag i 3. divisjon.

– Lykke til, Pawel, skriver trondheimsklubben i X-meldingen.

I fjor var Chrupalla leid ut til Wisla Plock i den polske eliteserien. Han presenterte seg for Lerkendal-publikummet med en frisparkperle mot Tromsø sommeren 2022, men har ikke klart å etablere seg i RBK-laget.

Sarpsborg forteller at Chrupalla trener med sine nye lagkamerater lørdag, og at han er aktuell for kamptroppen mot Sandefjord (b) søndag.

– Om han er med i troppen eller ikke gjenstår å se, men vi har jobbet hardt for å få ham spilleklar, noe han nå er, slik at det skal være en mulighet for trenerteamet til å ta ham med, sier sportssjef Hampus Andersson til klubbens nettsted.

Han beskriver Chrupalla-overgangen slik:

– I Pawel får vi en spiller med god fart og en fantastisk venstrefot. I tillegg kan han brukes i flere posisjoner. Slik skadesituasjonen er hos oss nå, er dette perfekt både kortsiktig, men også på lengre sikt, med tanke på konkurransen i en allerede sårbar posisjon på kant.