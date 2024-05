Leclerc vant kvalifiseringen foran McLarens Oscar Piastri og lagkompis Carlos Sainz. Regjerende mester Max Verstappen ble nummer seks etter å ha kjørt borti veggen i den siste kvalifiseringsrunden.

Verstappen har hatt en god start på sesongen, men har måttet se seg slått i to av de sju første hovedløpene. I Australia var det Ferraris Carlos Sainz som vant, mens McLarens Lando Norris tok karrierens første seier i Miami.

Søndag har også Leclerc gode muligheter til å tukte nederlenderen da han starter i beste startspor.

Red Bulls Sergio Perez slet stort i den første kvalifiseringsrunden og endte til slutt som nummer 18. Mercedes' George Russell var på sin side raskest.

– For noe tull, sa Perez over teamradioen etter at han fikk beskjed om at han var slått ut.

I Q2 ble det ingen store overraskelser da Norris satte bestetid foran Verstappen og Piastri.

Før starten på kvalifiseringen kunne man se den norsk-brasilianske alpinstjernen Lucas Braathen tusle nedover depotet sammen med britiske Charlie Raposo.

Søndag klokken 15.00 starter hovedløpet i Monaco. Forrige sesong var det Verstappen som stakk av med seieren foran Astons Martins Fernando Alonso og Esteban Ocon fra Alpine.