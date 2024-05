Den danske dobbeltvinneren fra 2022 og 2023 pådro seg flere ribbeinsbrudd, punktert lunge og betennelse i lungevevet etter skrekkvelten i Baskerland rundt i april.

7. mai gjennomførte 27-åringen sin første sykkeltur utendørs. I etterkant var dansken tydelig på at han håper å være klar til å forsvare nok en Tour de France-tittel i sommer.

Vismas lagsjef Richard Plugge forteller i et ferskt intervju med Cyclingnews at det stadig går framover med Vingegaard.

– Progresjonen er veldig god, og så er vi nødt til å se hvordan det utvikler seg. Vi har stor tro på at han blir klar, men vi ønsker samtidig å gi både han og oss selv tid til å ta en god avgjørelse. Vi har ikke satt noen tidsfrist. På et eller annet tidspunkt vil vi svar, forteller Plugge.

54-åringen er samtidig klar på at Vingegaard kun stiller til start i Firenze om kroppen kjennes 100 prosent bra.

– Han har vunnet rittet to år på rad, men det er ikke et ritt du kan ta fatt på dersom du ikke føler deg helt fin. Vi må sørge for at han er i toppform.

Plugge antyder videre at Vingegaard trolig ikke stiller til start i noen ritt før Tour de France-start. 2. juni går startskuddet for oppkjøringsrittet Critérium du Dauphiné.