Norges Skiforbund opplyser til NTB at verdensmester fra lagkonkurransen i Seefeld sist helg ikke føler seg hundre prosent.

Dermed tar han ingen sjanser foran den kommende verdenscupavslutningen i Schonach.

Gullet i lagkonkurransen ble den store VM-oppturen for Graabak. De to inviduelle rennene ble en skuffelse for den dobbelte OL-mesteren fra Sotsji-OL i 2014.

Foran de to siste VM-konkurransene falt han stygt i normalbakken i Seefeld.

