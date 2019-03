Sidevind stoppet Kristoff i Paris–Nice

Alexander Kristoff havnet på feil side da feltet ble delt av kraftig sidevind under søndagens åpningsetappe i Paris–Nice. Dylan Groenewegen spurtet til seier.

Vindforholdene preget første dag av det franske etapperittet. Gjentatte ganger ble feltet splittet opp, og med 45 kilometer igjen måtte Kristoff innse at han var frakjørt i kampen om en topplassering. UAE-rytteren var i mål 2.50 minutter bak vinnertiden.

Amund Grøndahl Jansen var derimot på riktig side av feltet. Han ga Groenewegen et viktig opptrekksbidrag på veien mot nederlenderens etappeseier. Den norske Jumbo-Visma-syklisten lå lenge fremst i opptrekket.

– Det var et kjempehardt ritt, så man merker på slutten at det ikke er en vanlig spurt hvor man kan klemme til med 1000 watt i et opptrekk. Alle satt på stålet, sa Jansen til TV 2.

Groenewegen spurtslo australske Caleb Ewan på oppløpet i Saint-Germain-en-Laye.

Sven Erik Bystrøm ble beste norske som nummer 13 søndag.

