Carlsen lanserte sjakk-tour: Toppspillere, premiepott på 10 millioner og sendinger på TV 2

Magnus Carlsen er klar med «sjakkens Grand Slam» på nettet. Han spiller selv de fire turneringene som kulminerer med finale i august.

Nå nettopp

Magnus Carlsen Chess Tour blir sommerens store høydepunkt for sjakkfansen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Presentasjonen av sjakktouren ble gjort i Oslo sentrum torsdag ettermiddag. Den norske verdensmesteren følger opp suksessen med online-turneringen Magnus Carlsen Invitational, og den neste turneringen spilles fra 19. mai.

Premiepotten er totalt 1 million dollar, som tilsvarer 10,14 millioner kroner etter dagens kurs.

– Det er ikke noe som tyder på at det blir turneringer ved sjakkbrettet med det første. Dette vil fylle et tomrom både for spillere og for gamle og nye sjakkfans rundt om i verden, sier Carlsen.

Sendes på TV

Nettstedet Chess24.com vil sørge for kommentering av turneringene på ni språk. I Norge skal hele touren i tillegg sendes direkte på TV 2.

– Sjakk er en attraktiv og populær rettighet, og Magnus Carlsen har klare tanker om hvordan han vil stimulere interessen ytterligere. Det er en spennende utvikling vi er svært glade over å få være med på, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 til Chess24.

En rekke av de beste spillerne i verden vil delta i Carlsens tour. I neste turnering, som har fått tilnavnet Rapid Challenge, deltar blant andre Hikaru Nakamura, Sergej Karjakin, Ding Liren, Alireza Firouzja og Levon Aronian.

Hurtigsjakk

Alle turneringene skal spilles i hurtigsjakkformat. I partiene starter spillerne med 15 minutters betenkningstid, og de får ti sekunder ekstra per trekk.

– Det er ikke så lett å spille langsjakkpartier når man sitter hjemme. Det er vanskelig å konsentrere seg og få den samme følelsen der. Samtidig føler jeg at formatet med kortere partier fungerer på nett – både for spillerne og dem som ser på, sier Carlsen.

Også Magnus Carlsen Invitational regnes inn som en del av Magnus Carlsen Chess Tour. Turneringsplanen ser slik ut:

* Magnus Carlsen Invitational: 18. april-3. mai

* Rapid Challenge: 19. mai-3. juni

* Online Chess Masters: 20. juni-5. juli

* Legends of Chess: 21. juli-5. august

* Finaleturnering: 9.-20. august.