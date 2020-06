Travparken åpner for publikum

Søndag 21. juni kan Sørlandets Travpark igjen åpne dørene for publikum, med strenge smittevernrestriksjoner.

Arrangementssjef Marius Juel (t.v.) og markedsansvarlig i Travparken, Ingvar Ludvigsen. Foto: Richard Ekhaugen

Ikke siden søndag 1. mars har publikum hatt anledning til å se travsport på nært hold på Sørlandet. Etter at restriksjonene for arrangementer ble lettet ytterligere på fra og med mandag 15. juni, kan Travparken endelig ta imot gjester under løpsdagen søndag.

– Dette er etterlengtet! Vi har hatt forespørsler fra travhungrige gjester foran hver eneste løpsdag siden travløpene startet opp igjen hos oss, sier markedsansvarlig i Travparken, Ingvar Ludvigsen i en pressemelding.

Arrangementssjef Marius Juel har de siste ukene fått god erfaring i håndtering av smittevernrestriksjoner.

– Vi har hatt privatisteksamener i regi fylkeskommunen i tre uker, og her har vi virkelig fått drillet oss på smittevern som arrangør, sier Juel.

Søndag tillates inntil 200 gjester på uteområdet på publikumsplass i Travparken, men restauranten holdes stengt. Det settes opp et stort telt over plattingen foran publikumsbygget og kjøkkensjef Kim Andre Flaten fyrer opp grillen. For å overholde myndighetenes krav om oversikt over deltakere på store arrangementer vil det kun bli mulig å kjøpe forhåndsbilletter.