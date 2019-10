Mark McMorris fra Canada, Max Parrot Canada og Torgeir Bergrem sto på pallen under X Games i Hafjell i 2017. Geir Olsen / NTB scanpix

X Games får 15 millioner over statsbudsjettet. Det redder trolig arrangementet.

Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til et X Games på norsk jord i 2020. Det redder trolig arrangementet.

NTB

Så sent som for en måned siden ble det varslet at 2019-utgaven av arrangementet ble det siste på norsk jord i denne omgang. Årsaken var fraværet av en økonomisk garanti fra regjeringen, samt at det ikke forelå noen avtale med en mediepartner.

Bevilgningen på 15 millioner kroner over statsbudsjettet medfører at situasjonen nå ser langt lysere ut. Arrangøren opplyser at det fortsatt «mangler noen svar for å bekrefte arrangementet», men at det trolig går mot X Games-arrangement i mars.

– Vi planlegger for slopestyle, big air og nyvinningen Knuckle Huck i Hafjell, sier X Games-sjef Henning Andersen i en uttalelse.

Marcus Kleveland tok sølv under i big air under X Games på Fornebu i 2018. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Snowboarderen Marcus Kleveland er på vei tilbake fra skade og gleder seg over at arrangementet trolig er reddet.

– Dette blir vinterens høydepunkt for meg. Jeg gleder meg masse til å komme tilbake på brettet, men å få konkurrere i X Games på hjemmebane blir den største motivasjonen, sier han.

2019-utgaven av X Games var det fjerde i rekken.

Øker momskompensasjonen

Mandag ble det også kjent at regjeringen vil øke momskompensasjonen til idretten. I forslaget til statsbudsjettet står det at bevilgningen til kompensasjon økes til 1,7 milliarder kroner.

I tillegg legges det opp til at støtten økes ytterligere slik at ordningen vil ha en ramme på 1,8 milliarder i statsbudsjettet for 2021.

I regjeringens forslag til statsbudsjett fremgår det at bevilgningen til ordningen for momskompensasjon økes med 92,4 millioner kroner fra 2019 til 2020.

Norsk idrett får økt momskompensasjon fra staten i 2020. Her er idrettspresident Berit Kjøll. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Store forventninger

President i Norges idrettsforbund, Berit Kjøll, uttalte før helgen at hun hadde store forventninger til momskompensasjonen i neste års statsbudsjett.

Kjøll mener idretten har gått glipp av et tresifret millionbeløp som følge av avstanden mellom ønsket kompensasjon og den faktiske rammen i 2019, og hun forventer «en tydelig opptrappingsplan på momskompensasjon for varer og tjenester i statsbudsjettet».

– At dette blir en av våre viktigste fanesaker frem mot stortingsvalget, er helt åpenbart, sa Kjøll i en pressemelding.

