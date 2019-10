Adam Larsen Kwarasey er Vålerengas keeper. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Eliteseriekapteinen har selv opplevd rasisme, men ble ikke overrasket av skandalen

Adam Larsen Kwarasey tør ikke tenke på hvordan han ville reagert hvis han hadde opplevd rasisme som Vålerenga-keeper. Han mener det må straffes hardere.

Anders Møllersen

For mindre enn 20 minutter siden

VALLE: Det fosser rapmusikk ut av høyttalerne på kjøkkenet i Vålerenga-kantinen. Kylling med ris og tomatsaus står på menyen for eliteserielaget etter fotballøkta i lett regnvær på deres nye storstue.

Rapmusikk har lenge blitt brukt for å formidle samfunnsproblemer, deriblant rasisme. Det er et problem Vålerenga har prøvd å komme til livs lenge.

Etter rasismeskandalen som rystet Fotball-Europa i landskampen mellom Bulgaria og England, varsler Vålerenga at de vil gjennomføre en markering før lørdagens eliteseriekamp mot Stabæk på hjemmebane, slik de også gjorde før første seriekamp i år.

– Om vi må gjøre det før hver kamp, så er det ikke noe problem. Det koster oss null krefter, og tar speaker seks sekunder å rope opp. Det er det minste vi kan gjøre, sier Vålerenga-keeper og kaptein Adam Larsen Kwarasey.

Les også Rasismeskandalen sjokkerte Fotball-Europa. Tidligere norsk UEFA-topp mener det «forgifter» idretten.

Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey (t.v.) under lunsjen på Valle. Han har selv erfart å bli utsatt for rasisme på fotballbanen. Anders Møllersen

Fakta Vålerenga mot rasisme Prosjektet ble startet i 1996 av klubbens junioravdeling og supportere. Målet er at klubben skal være «ledende i Norge i sitt arbeid for mangfold og inkludering i fotballen.» Prosjektet gjelder både rasisme og vold i fotballen. Klubben har også før denne sesongen innført strengere sanksjoner dersom rasisme og vold skulle forekomme på arenaen.

– Foregangsklubb

Oslo-klubben har også trykket sitt standpunkt på ryggen på draktene sine, hvor det står «mot rasisme».

– Vålerenga har vært en foregangsklubb. Vi går i front. Er det noe jeg har tenkt på de siste 20 årene når det kommer til Vålerenga, så er det mot rasisme. Det skal vi være stolte av og fortsette å bygge, sier trener Ronny Deila.

– De unge som vokser opp i klubben her, vet at det er nulltoleranse for det fra tidlig alder. Jeg synes det er kjempebra at Vålerenga støtter det, sier Kwarasey, som har norsk mor og ghanesisk far.

Les også Det kan bli koselig med 30.000 barn på Norge-kamp i kveld. Årsaken er imidlertid uhyggelig.

Vålerenga spiller med «mot rasisme» nederst på ryggen på draktene sine. Mats Torbergsen / NTB scanpix

Opplevde rasisme i Romania

Keeperen har opplevd å få ropt «dyrelyder» etter seg da han var yngre.

– Jeg var nede i Romania på en europakamp da jeg var 17–18 år. Da var vi flere yngre mørke på benken som fikk dyrelyder ropt etter oss. Da visste man ikke bedre, så man gjorde ikke noe med det. Jeg vet ikke hva jeg ville gjort hvis det hadde skjedd i dag. Det ville vært ubehagelig å fortsette å spille, for å være helt ærlig, sier 31-åringen.

Anders Møllersen

Han ble opprørt over scenene som utspilte seg mellom Bulgaria og England tidligere denne uken.

– Jeg synes som nesten alle andre at det er helt håpløst. Og at det er utrolig synd at det skjer fortsatt. Man blir oppgitt. Det er nesten så du forventer at det skal skje. Det er trist at både unge og gamle, som gjør det de elsker, skal oppleve sånt mens de spiller fotball, sier Kwarasey, som får støtte av treneren sin.

– Jeg blir sjokkert over at det skjer. Det er så langt utenfor mitt hode. Det er forskjellige kulturer i de forskjellige landene. Vi har en lang vei å gå. Vi må gjøre tiltak for å få det bort, sier Ronny Deila.

Les også Norge freser mot UEFA-avgjørelse: – Det er en hån

Vil ha poengstraff

Vålerenga-kapteinen mener det må strengere straffer til.

– Jeg synes poengstraff hadde vært det beste. Da vet du at du ødelegger for laget ditt ved å ikke oppføre deg. Nå har vi heldigvis ikke det problemet i Norge, men jeg tipper supportergrupperingene tenker seg ekstra om hvis laget hadde fått poengstraff. Sånn burde det være for nasjonene i EM-kvalifiseringen også. Du kan gjøre at nasjonen din ikke kommer til sluttspill fordi du oppfører seg som en idiot, sier Kwarasey.

– Jeg synes poengstraff er bedre enn utestengelse, legger han til.