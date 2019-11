Sun Yang i fredagens CAS-høring. Foto: Jean-Christophe Bott / AP / NTB scanpix.

OL-vinner knuste dopingprøve. Nå forklarer han hvorfor.

Den kinesiske svømmeren Sun Yang risikerer å bli utestengt i åtte år og forklarte seg helt åpent i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) fredag.

NTB-Ritzau

Sun fikk i september i fjor besøk av dopingkontrollører i sitt eget hjem og avga en blodprøve. Da kontrollørene ville forlate huset oppsto det uenighet, og en av Suns bodyguarder smadret glasset med dopingprøven med en hammer.

Det skal angivelig ha skjedd på direkte ordre fra Sun Yangs mor.

– Dette hadde aldri skjedd om kontrollørene hadde opptrådt profesjonelt og vært i stand til å identifisere seg. Da hadde vi ikke vært her i dag. De var ikke i stand til å identifisere seg. Hvordan kunne jeg da gi dem prøven min? sa Sun da CAS-høringen startet i Montreux fredag.

Det er selvsagt ikke lov å opptre slik overfor kontrollører, men likevel ble Sun Yang frikjent i etterkant av Det internasjonale svømmeforbundet (FINA).

FINA konkluderte med at kontrollørene ikke hadde identifisert seg korrekt og at de ikke hadde fulgt godkjent prosedyre.

Risiko

Avgjørelsen falt ikke i god jord hos Verdens Antidopingbyrå (WADA). De tok saken inn for CAS med krav om en minimumsstraff på mellom to og åtte år.

Sun har vunnet tre OL-gull og er folkehelt i Kina. Til gjengjeld er han upopulær i deler av det internasjonale svømmemiljøet og blant konkurrentene.

Han sonet tre måneders utestengelse for en dopingovertredelse i 2014, og under OL i Rio i 2016 kalte australieren Mack Horton han for en svindler.

Forholdet til rivalene er ikke blitt bedre siden. Snarere tvert imot. I VM i Sør-Korea i sommer nektet både Horton og briten Duncan Scott å stå på samme seierspall etter både 200- og 400 meter fri.

20 år siden

Fredag er 27-åringen fra Kina hovedpersonen i CAS-høringen. Høringen er offentlig for første gang på 20 år, og den er flyttet fra hovedkvarteret i Lausanne til Montreux på grunn av den store offentlige interessen.

Det er Sun selv som har bedt om at høringen skulle være offentlig i et forsøk på å renvaske sitt gode navn og rykte etter at saken etter hvert lekket til mediene.

CAS har kun én gang tidligere åpnet dørene for offentligheten. Det skjedde i 1999, og også den gangen var det en svømmer i hovedrollen.

Da skulle den irske, tredoble OL-vinneren Michelle Smith de Bruijn forklare hvorfor en dopingprøve året før hadde blitt ødelagt av store mengder alkohol.

Den gangen endte det med at de Bruijn ble utestengt i fire år.