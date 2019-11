Fire minutter på overtid i kvalifiseringskampen mot Kongo sendte Mohamed Salah Egypt til nasjonens første VM-sluttspill på 28 år. Nariman El-Mofty, AP / NTB scanpix

Dramaene som skilte fiasko fra suksess

Overtidsmål, hands, spektakulær stjerneduell og en klovn med keeperhansker. Siste runde i mesterskapskvaliker blir ofte dramatiske.

Kun ett hinder igjen.

De siste kvalifiseringskampene.

Så er det klart hvilke 20 nasjoner som er direktekvalifisert til kommende sommers fotball-EM.

Noe er allerede avklart, men fortsatt er mye usikkert. I løpet av de neste dagene avgjøres alt.

Historien viser at det som vanlig er en fordel å spille helt til dommeren har blåst for siste gang langt ut i overtiden.

Polen-keeper Jan Tomaszewski redder ett av svært mange forsøk fra Allan Clarke og England. Colorsport / NTB scanpix

Umenneskelige «Tomak» – England-Polen, oktober 1973:

– Han er en sirkusklovn med keeperhansker.

Managerlegenden Brian Clough stirret tomt inn i kameraet dagen før England skulle møte Polen i VM-kvalifiseringskamp på Wembley.

Polen ville kvalifisere seg til VM med uavgjort. Det resultatet var ikke godt nok for England.

Men frittalende og kontroversielle Clough hevdet skråsikkert i ITV-studioet at England kom til å vinne den siste kvalifiseringskampen. Fordi Polen-keeper Jan Tomaszewski var for dårlig. Clough hadde sett ham gjøre to tabber i sin landslagsdebut mot Vest-Tyskland to år tidligere. Clough spådde det ville skje igjen på Wembley.

Polens landslagssjef hadde naturlig nok en helt annen inngang til kampen:

– Dere kan spille fotball i 20 år og spille 1000 ganger for landslaget, men ingen vil huske dere. Men i kveld, i én enkelt kamp, har dere sjansen til å sette navnene deres i historiebøkene, sa Kazimierz Gorski.

England stormet i angrep. De pumpet baller inn i Polens straffefelt.

Men keeper Jan Tomaszewski ville skrive seg inn i fotballhistorien foran 100.000 tilskuere på Wembley. Han var ikke bare god, han var umenneskelig.

– Det er en gåte at det ikke ble scoring, særlig de siste fem minuttene før pause. Da befant ballen seg konstant inne i Polens sekstenmeter, rapporterte Aftenpostens Ragnar Larsen fra Wembley.

Takket være «Tomak» klarte Polen 1–1. Det er fortsatt dem som mener at Tomaszewskis prestasjon i oktober 1973 er den beste av en keeper på Wembley noensinne.

England snublet i siste hinder. De fikk ikke spille VM i Vest-Tyskland året etter.

Det fikk Polen. Tomaszewski reddet straffe både mot Sverige og Vest-Tyskland. Keeperen var en av grunnene til den sensasjonelle VM-bronsen.

Nesten tre minutter på overtid sørget et David Beckham-frispark for at England var klare for fotball-VM i 2002. Bak en like glad lagkamerat Emile Heskey. ADAM BUTLER / AP

Beckhams frispark – England-Hellas, oktober 2001:

To og et halvt minutt på overtid i VM-kvalifiseringskamp mellom England og Hellas på Old Trafford. England måtte ta poeng for å kvalifisere seg for fotball-VM i Japan og Sør-Korea året etter. Alternativet var omspill mot Ukraina.

David Beckham syntes ikke det var noe godt alternativ.

Konsentrert sto han og så mot målet 30 meter foran seg.

«1–2», lyste resultattavlen.

Han enset ikke supporterne bak målet på Stretford End. Han var så fokusert på det ene sparket på ballen.

Et spark som kunne gi ham den ultimate revansj etter skandalen i fotball-VM drøyt tre år tidligere. Beckham fikk et strengt rødt kort i åttendedelsduellen mot Diego Simeone og Argentina. Det stoppet England i VM i 1998. Manchester United-stjernen kom hjem til grov mobbing i hjemlandet.

Fotballspilleren med den presise høyrefoten ble erklært persona non grata i store deler av Fotball-England. Blant annet hang det en dukke av Beckham dinglende i en galge utenfor en pub. Eieren nektet å ta den ned, han klarte ikke å tilgi Beckham for at han ble utvist mot Argentina og dermed ødela Englands VM-sjanser.

Tre år og fire måneder senere curlet David Beckham ballen over den greske muren og ned i krysset til høyre for Hellas-keeper Antonis Nikopolidis.

Det var drømmetreffet over alle drømmetreff på «Drømmenes teater». England var klar for VM og Beckham hadde fått sin revansje.

Kona Victoria «Posh Spice» Beckham var på Heathrow, på vei til et større TV-intervju i Italia, da ektemannen sendte England til himmels.

– Jeg er den lykkeligste kvinnen i England, sa «Posh Spice».

Så la hun tørt til:

– Nå skjønner vel alle hvorfor jeg kaller ham «Golden Balls»?

Det engelske fotballforbundet (FA) regnet ut at Beckhams frispark alene hadde en verdi på 650 millioner kroner i oppjusterte sponsoravtaler.

Åge Hareide og Norge hadde lenge grepet om EM-kvalifiseringskampen, men Fatih Terim og Tyrkia kunne juble til slutt. Kyrre Lien, NTB scanpix

Festbremsen Hareide – Norge-Tyrkia, november 2007:

– Jeg spiser heller en kald pølse og drikker Farris i stedet for å feire med champagne, advarte landslagssjef Åge Hareide og så skarpt på oss.

De som har opplevd en bestemt Hareide, vet hva det betyr: Det lyner av øynene. Det fråder i munnvikene.

Anledningen var et intervju fem dager før Norge skulle møte Tyrkia hjemme på Ullevaal. Norsk seier denne oktober-lørdagen vil gi norsk billett til fotball-EM i Sveits og Østerrike – hele åtte år etter forrige mesterskap.

Markedsavdelingen i Norges Fotballforbund ønsket å markere begivenheten, og forberedte en seiersfest i Oslo denne lørdagen. Det ble snakket om fyrverkeri, hest og kjerre på Karl Johan. Vi i Aftenposten hadde klar en tegning av en jodlende landslagssjef i alpekostyme.

Nasjonen var i fotballrus. Men én mann tok jobben som festbremser. Åge Hareide la ned forbud mot noen markering, han ble sint hver gang noen nevnte fest dagene i forveien.

Det gjorde Hareide lurt i. Et langt fotballiv hadde lært 66-åringen å være realistisk. Han hadde tapt to seriegull i siste serierunde, med Molde i 1987 og Helsingborg i 1998.

Erik «Panzer «Hagen brassesparket Norge i ledelsen i første omgang i Ullevaal-tåken. Norge var i EM, trodde vi.

Men keeper Håkon Opdal hadde ikke dagen, Tyrkia vant kampen 2–1, drømmen om EM var knust.

12 år er gått siden Ullevaal-marerittet. Vi teller fortsatt år siden Norges fotballherrer spilte mesterskap.

Frankrikes Thierry Henry la målgivende med høyrehånden da Frankrike kvalifiserte seg til 2010-VM. MICHEL EULER / AP

Henry-handsen – Frankrike-Irland, november 2009:

Thierry Henry handset Frankrike til VM året etter. Men i ettertid var det mange franskmenn som helst hadde sett at de slapp å oppleve 2010-VM i Sør-Afrika.

Frankrike og Irland møttes i playoff for VM-spill. Frankrike vant 1–0 borte. Irland ledet 1–0 etter 90 minutter i returoppgjøret i Paris.

13 minutter ut i første ekstraomgang dempet Thierry Henry ballen med hånden og sendte den videre med samme hånd. William Gallas scoret på innlegget, til heftige protester fra irene.

Frankrike vant sammenlagt 2–1 og var klare for VM. Etter kampen erkjente stjernespissen at han hadde jukset Frankrike til VM.

– Ja, det var hands, men jeg er ikke dommer, sa Henry.

Handsen skapte voldsomme bruduljer. Irland krevde omkamp, men ble ikke hørt.

Henry-sponsor Gillette tok konsekvensen av handlingen. På et reklamebilde av den franske spilleren sammen med Tiger Woods og Roger Federer, kuttet Gillette bort at Henry holdt en fotball med hånden, i stedet hadde han hånden i lommen.

VM året etter ble om mulig enda verre for Frankrike. Spillere streiket og var i opprør mot landslagssjef Raymond Domenech. Skandalen, også kalt «Mytteriet i Knysna», var så stor at den havnet på president Nicolas Sarkozys bord. Frankrike reiste hjem i skam etter gruppespillet.

Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic var kapteiner og hærførere da Portugal og Sverige kjempet om VM-plass i to playoffkamper i november 2013. Armando Franca, AP/NTB scanpix

Zlatan vs. Ronaldo – Sverige-Portugal, november 2013:

Zlatan Ibrahimovic eller Cristiano Ronaldo? Kun én av dem ville få tur til Brasil sommeren etter. VM var ikke stort nok for begge superstjernene.

Det var utgangspunktet før playoff-returen mellom Sverige og Portugal på Friends Arena i Stockholm.

I dagene og ukene etter at sveitseren Alexander Frei under trekningen i Zürich hentet opp de to kulene som viste Sverige og Portugal under, handlet alt om tungvektsduellen. På papiret var det 11 portugisere mot 11 svensker. I realiteten var det komplette Cristiano Ronaldo mot spektakulære Zlatan Ibrahimovic.

Det handlet om de to. Ingen andre.

Og du verden som stjernene levde opp til forhåndssnakket. En sen scoring av Cristiano Ronaldo på Estadio da Luz i Lisboa, gjorde at Portugal reiste til Stockholm med 1–0-ledelse.

Altså helt åpent før siste hinder på Friends Arena.

Etter en målløs førsteomgang, tok det helt av de siste 45 minuttene. Zlatan scoret to for Sverige. Men Cristiano høynet til tre, og dermed var det portugiseren som fikk spille VM-fotball i Brasil.

Zlatan fikk sin revansje to år etter, da han et kvarter før slutt i playoffkampen mot Danmark i Parken scoret de to målene som sendte Sverige til EM.

Med overtidsmålet mot Kongo ble Mohamed Salah enda mer populær hjemlandet Egypt. AMR ABDALLAH DALSH, REUTERS

Salah-straffen – Egypt-Kongo, oktober 2017:

Tribunene på Borg-el-Arab stadion i Alexandri gynget. Egypts spillere kastet seg rundt hverandre. Noen gikk ned på kne. Hele Egypt feiret som om nasjonen skulle ha vunnet et VM-gull.

Men det hadde de ikke. De hadde «bare» fått straffespark over tre minutter på overtid på stillingen 1–1 i VM-kvalifiseringskampen mot Kongo.

Etter noen sekunder med euforisk jubel, gikk det opp for både spillere, publikum og TV-seere at ballen faktisk måtte i mål. Noen måtte ta det straffesparket som kunne sende Egypt til nasjonens første VM-sluttspill siden 1990.

Alle skjønte at det kun var én mann som kunne bære byrden for Egypt: Nummer 10, Mohamed Salah, som allerede hadde scoret i kampen.

Liverpools stjernespiss ble født to år etter at Egypt sist spilte VM-fotball.

Rolig plukket Salah opp ballen, touchet den med pannen og la den på straffemerket. Salah kikket opp mot stadionuret, som viste 93.57. Han tok fart, siktet og plasserte ballen i krysset med venstrefoten.

Så la han ut på en ellevill æresrunde mens mange millioner landsmenn jublet foran TV-skjermene.

Det var en stor sportslig triumf for Salah og Egypt.

For Salah var det også en mental triumf.

– Takler han dette presset, takler han det meste, tenkte Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Tyskeren fikk rett i det, det var etter 8. oktober 2017 at Salah virkelig begynte å score mål for Liverpool.

Liverpool-supporterne på The Kop fikk sin «Egyptian King». Mens mange egyptere fikk sin «president». Under presidentvalget et halvt år senere var det over én million egyptere som strøk navnet til de to kandidatene og heller skrev navnet Mohamed Salah.