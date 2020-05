Hundekjøreren Thomas Wærners historie er så oppsiktsvekkende at New York Times har intervjuet ham

Storavisen New York Times har fattet interesse for en norsk vinner som har strandet i Alaska.

Thomas Wærner og hundene etter å ha vunnet Iditarod, verdens lengste hundesledeløp. Foto: Marc Lester / Anchorage Daily News

Nordmannen Thomas Wærner, som vant det gjeve hundekjørerløpet Iditarod 18. mars, skaper interesse selv om det er lenge siden han ble en vinner. Det skyldes viruspandemien, som gjorde at han ikke kom av flekken etter at han kom i mål.

47-åringen deltok i dette berømte løpet for andre gang, etter en 11 dager lang utmattelsesprøve. Deretter satt han og 16 hunder bom fast.

Det var null fly å oppdrive, mens koronavirus syntes å være over alt.

Fakta Thomas Wærner Født: 12. februar 1973 Bosatt: Nord-Torpa i Oppland Sivilstand: Gift, tre barn Yrke: Hundekjører og -oppdretter. Driver Berserk kennel ved Synnfjell. Bakgrunn: Initiativtakeren til det årlige løpet Mush Synnfjell. Vant Finnmarksløpet i 2013. I 2015 ble han Rookie of the year i Iditarod med en 17.-plass. Vant løpet i 2020. Har også vunnet Femundløpet og Finnmarksløpet. De tre løpene blir regnet som klassikere. Ingen andre har klart den bragden

Reiste hjem før tiden

Kona Guro var så lur at hun dro hjem igjen noen få dager før mannen kom i mål i Nome. Hun har fått en omfattende jobb på hjemmebane. Paret har tre barn under ti år, hun har jobb som veterinær, og det er fortsatt 35 hunder hjemme som skal ha mat, stell og trim. Sammenlignet med henne mener mannen at han lever et latmannsliv.

I et intervju med NTB fortalte han at han skal stå på pinne for sin bedre halvdel når han kommer hjem til Nord-Torpa.

Wærner med hundene K2 og Bark etter seieren. Foto: DIANA HAECKER / Reuters

Levde i ei boble

I intervjuet med den New York Times forteller Wærner at han ikke ønsket å vite om viruset underveis i løpet. Han var i sin egen boble, og ville ikke bli forstyrret. Men han skjønte jo at noe var på gang.

Og da alvoret gikk opp for ham, og han kunne returnert til Norge, ville han ikke dra uten følgesvennene sine.

De siste månedene har Wærner bodd hos venner, som også har brukt tid på å mosjonere hundene hans. De har det meget bra.

– Hunder er mye bedre enn mennesker til å leve i nuet, sier Wærner til avisen.

Hjem med museumsfly

Det Wærner håper på nå er at ekvipasjen får bli med et fly 2. juni. Det er et museumsfly årstall 1950 som skal hjem til Norge, et DC-6-veteranfly fra Braathens S.A.F.E. som har stått i Canada i noen år.

Teknisk ukeblad har skrevet at flyet må stoppe to ganger i Canada, og muligens på Island før siste etappe. Hjemkomsten er antatt å bli på Sola flyplass 4. juni. Han dro til Alaska i februar.

– Jeg tror det blir et eventyr, sier Wærner til New York Times.

Han tenker på den spesielle flyturen til gamlelandet.

PS. Thomas Wærner har hatt et stort år som hundekjører. Foruten seieren i Iditarod, har han også vunnet Femundløpet og Finnmarksløpet og Iditarod.