Doddos Brann-barometer: Fortsatt ikke på medaljesporet

Ny podkast: Doddo er optimist, men tror ennå ikke på medalje til Brann i år.

Publisert:

Doddo bruker å være optimist eller pessimist. Nå er han bare usikker. Foto: Bård Bøe

Ballspark

Lyttere av Ballspark-podkasten er kjent med at Eduardo «Doddo» Andersen skifter mellom lammende negativitet og voldsom optimisme i lysets hastighet.

Akkurat nå befinner han seg et sted midt i mellom.

Doddos Brann-barometer tilsier akkurat nå en vesentlig bedre plassering enn i fjor, men han er fortsatt ikke på medaljesporet.

Erik Huseklepp forholder seg nøytral inntil videre, og er langt mer opptatt av hvem som skal spille stopper for Brann i år.

I den dagsferske Ballspark-podden ber han fortsatt Brann satse på 19 år gamle Ole Martin Kolskogen. BT-kommentator Anders Pamer mener det beste er å gi Kolskogen en myk start i år, for så å satse på ham fra neste sesong.

I Ballspark-podkasten snakkes det også om formstigningen til Erlend Hustad. Kan moldenseren overraske i år?

