Ny spiller klar for AaFK: – Veldig spennende

Sigurd Haugen (22) er klar for AaFK.

Sigurd Haugen har tidligere spilt i Sogndal. Nå er han klar for AaFK. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

Sunnmørsposten meldte om AaFKs interesse for Haugen allerede i mars, og fredag kveld ble overgangen bekreftet på klubbens nettsted.

Spissen kommer fra den belgiske klubben Union Saint-Gilloise, der han har vært siden september i fjor.

22-åringen har signert en kontrakt ut 2023-sesongen med Aalesund.

– Dette er veldig spennende. Jeg har gledet meg en stund, og ser nå fram mot seriestart og er veldig trigget og klar, sier Haugen til AaFK.no.

– Han skal opp og fram

På belgisk nivå to ble det sist sesong 21 kamper og tre mål for AaFKs nye spiss.

Haugen har 18 eliteseriekamper under beltet. De kom med Odd i 2016 og 2017. Spissen spilte 2018- og halve 2019-sesongen for Sogndal, der han bøttet inn mål. Det ble 28 mål på 44 kamper for laget fra saftbygda i 1. divisjon, før han ble kjøpt av belgiske Union Saint-Gilloise i fjor sommer.

– Han er ung, han er norsk og han skal opp og fram. Det liker vi, sier hovedtrener Lars Bohinen.

– Dette er noe vi har jobbet med over tid. Sigurd passer oss godt på mange måter. Det har vært, og er fortsatt, en utfordrende økonomisk situasjon for klubben. Vi har i dette tilfellet vært helt avhengig av ekstern finansiering, og vi vil rette en stor takk til alle de som bidrar for å få dette til, sier AFKs sportslige leder Bjørn Erik Melland.

Sunnmørsposten meldte tidligere fredag at Sondre Brunstad Fet har forlenget kontrakten med AaFK og skal tilbringe sesongen på utlån til Bodø/Glimt, noe som åpner nettopp for spissen AaFK-treneren har ventet på.

1997-modellen har sju aldersbestemte landskamper.