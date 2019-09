Rosenborg-spiller risikerer straff etter albuetakling

Etter eliteseriekampen mellom Brann og Tromsø 25. august, ble Branns Daouda Bamba utestengt i fire kamper for en stygg albue mot Tromsøs Simen Wangberg. Bamba slapp unna kort i selve kampen, men Norges Fotballforbund valgte å straffe spilleren i etterkant.

Helgens eliteserierunde ble preget av flere kontroversielle situasjoner.

I kampen mellom Vålerenga og Rosenborg var det flere stygge episoder: RBKs Mike Jensen fikk rødt kort etter en takling, men den store snakkisen er David Akintolas albue mot VIFs Sam Adekugbe. (se situasjonen etter ett minutt i videoen under).

Dommer Rohit Saggi mener han gjorde en feil i situasjonen. Etter å ha sett den på video konkluderte han med at det burde vært rødt kort.

Saken ble diskutert av NFF i dag, mandag, og påtalenemnda kommer til å ta saken videre, bekrefter Espen Auberg, leder for juridisk seksjon, overfor Aftenbladet.

Det betyr at Rosenborg-spilleren kan risikere straff. Akintola fortalte etter kampen at han ikke frykter en karantene i ettertid.

– Nei, jeg tror ikke det og håper ikke det. Men vi får se, sa han.

Også Gauseth-utbrudd kan få konsekvenser

Også Christian Gauseths utbrudd etter Mjøndalens kamp mot Molde tas videre av nemnda. Han langet ut etter at hjemmelaget ble snytt for et straffespark. Da kamplederen blåste for pause, ble Christian Gauseth intervjuet av Eurosport.

Han mistet fatninga før første spørsmål om straffesituasjonen var ferdig formulert.

– Den er så jævlig klar og det er f*** bare en mann utpå her som ikke ser det. Det er helt utrolig, gang etter gang mot små klubber. Jeg er så dritt lei at det er f*** ikke mulig, sa Mjøndalen-kapteinen før han smelte til reklameskiltet så det veltet og forlot intervjusonen.

– Høy terskel

– Vi har en oppfølging på alle hendelser i serien hver mandag. Av de sakene som nok kommer til å bli diskutert, er hendelsen med Akintola. Generelt kan jeg si at der dommeren har vurdert og dømt, er terskelen høy for å overprøve avgjørelsen i etterkant, sa Nils Fisketjønn, som er direktør i NFFs konkurranseavdeling, til Aftenbladet mandag morgen. I løpet av ettermiddagen ble det altså klart at påtalenemnda skal vurdere saken videre.

- Det normale er at det (en eventuell straff) blir avklart før neste serierunde, sier Fisketønn.

På grunn av landslagspause er det to uker til neste eliteseriekamp.

Retningslinjer

Ifølge retningslinjene for disiplinærsaker kan tre til seks kamper karantene ilegges for følgende grove forseelser:

a) å sparke eller slå hvis spillet er avbrutt eller foregår et annet sted på banen

b) gjentatt grov munnbruk mot dommer

c) å sparke etter eller slå etter dommer

d) opptreden eller uttalelser som kan anses rasistiske eller diskriminerende

e) å nekte å oppgi navn eller andre opplysninger som dommer ber om

f) voldsom opptreden mot med- eller motspiller