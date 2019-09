Skadekrisen vekker vonde VM-minner: – Det vil ingen ende ta

Thorir Hergeirsson har hatt bedre tider som norsk landslagssjef. De siste månedene har han måttet takle forfall fra en rekke nøkkelspillere, og i helgen fikk islendingen nok en nedslående nyhet.

Heidi Løke har gjennom en lang karriere gått fri for alvorlige skader, men to måneder før VM ble hun siste tilskudd på listen over håndballspillere med knetrøbbel. Fredag ødela 36-åringen menisken i en kamp mot Brasil.

Superveteranen, med over 200 kamper og nesten 800 mål for Norge, er ute i fem-seks måneder. Fra før var Nora Mørk, Katrine Lunde, Henny Ella Reistad og Kjerstin Boge Solås uaktuelle for VM-spill.

– Det er en krevende situasjon for et landslag på vei inn i mesterskap. Jeg har først og fremst medfølelse med Heidi. Hun er en vinnerskalle som representerer guts og innsats. Denne skaden er en strek i regningen, sier Marit Breivik.

Hun trente håndballjentene med stor suksess fra 1994 til 2008. I denne perioden vant Norge seks mesterskapstitler, men underveis opplevde også Breivik skaderush og bitre nedturer.

Fakta: Skader hos håndballjentene Helt uaktuell for VM: Heidi Løke: Meniskskade i kneet. Nora Mørk: Ødelagt fremre korsbånd i kneet. Kjerstin Boge Solås: Ødelagt fremre korsbånd i kneet. Katrine Lunde: Ødelagt fremre korsbånd i kneet. Henny Ella Reistad: Prolaps i ryggen Ytterst tvilsom: Veronica Kristiansen: Betennelse i symfysen. Denne bruskskiven ligger i nærheten av bekkenet. Amanda Kurtovic: I opptrening etter kneskade (fremre korsbånd). Noe usikker: Vilde Mortensen Ingstad: Ryggproblemer. VM spilles i Japan i november og desember. (©NTB)

Vidar Ruud / NTB scanpix

Ikke like urolig

Bunnpunktet kom i 2005. Da havnet et skadeskutt norsk lag helt nede på 9.-plass i VM. Den rutinerte firerbanden Gro Hammerseng-Edin, Katja Nyberg, Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Vigdis Hårsaker måtte følge mesterskapet på TV.

– Vi fikk noen skader tett opp mot mesterskapet, og den gang hadde vi ikke en så god stall og et like sterkt rekruttlandslag som nå. Norge er i dag bedre rustet til å takle skadene. Laget har gode spillere i alle posisjoner, mener Breivik.

– Jeg kjenner ikke på den samme uroen som jeg hadde i 2005. Det er selvsagt usikkert hvor godt det blir, men Norge har fortsatt mange gode spillere, legger hun til.

Også i 2003 kom Norge skaderammet til VM. Den gang ble det bare en 6.-plass.

Morten Holm / NTB scanpix

– Avskriv aldri Norge

TV 2s håndballekspert Bent Svele kunne knapt tro det da han hørte om Heidi Løke-skaden.

– Det vil ingen ende ta. Det er følelsen man sitter igjen med. På toppen av alt får du en langtidsskade på en verdensener du hadde regnet med skulle spille i VM, sier Svele, som mener Løkes forfall vil gå utover bredden i laget.

– Det er gode erstattere på linjespillerplassen i Vilde Ingstad og Kari Brattset Dale, men du mister en rutinert spiller som alle motstandere frykter. Dette er vondt for Norge og ikke minst Heidi selv.

I likhet med Marit Breivik gir ikke Svele opp Norges sjanser til å gjøre et solid mesterskap, men understreker at veien er blitt brattere.

– Det blir en tøff inngang til VM, og sånn har det ikke vært på mange herrens år. Denne gangen reiser ikke håndballjentene til et mesterskap som gullfavoritter. Men man skal heller aldri avskrive Norge.

Han mener situasjonen med en gang vil se lysere ut om spillere som i dag er tvilsomme, kan bli med til Japan. Ryggplagede Vilde Ingstad blir trolig klar, men Veronica Kristiansen og Amanda Kurtovic er to høyst usikre kort.

Vidar Ruud / NTB scanpix

OL-jobb

Som europamester var Norge direkte kvalifisert til de tre foregående OL. Denne gangen må det bli gull i VM om laget skal slippe kvalifisering til neste års sommerleker i Tokyo.

– Det er ingen tvil om at det er en solid jobb som må gjøres, sier Breivik om håndballjentenes vei til OL.

Bent Svale er ikke bekymret. Han regner med Norge til våren har flere nøkkelspillere tilbake fra skade.

– Jeg er ganske sikker på at Norge kommer til OL.

VM i Japan starter for Norges del mot Cuba 30. november. Nederland, Serbia, Slovenia og Angola er også i gruppe med det norske laget.