Kapteinen kan snakke med andre klubber: – Jeg vet like lite som dere

MOLDE: Ruben Gabrielsens kontrakt med MFK går ut etter sesongen. Fra og med 1. juli kunne han dermed begynne å snakke med andre klubber, og potensielt bli enig om en gratis overgang fra og med neste år. Foreløpig har det ikke kommet noen konkrete henvendelser på midtstopperen, og dermed ser det ut til at det kan gå mot en kontraktsforlengelse for 27-åringen.

– Det er ikke så mye å si for øyeblikket. Begge parter er litt på vent, føler jeg. Men vi er i dialog, også er spørsmålet om man skal vente eller ikke. Det kommer helt an på hva som skjer framover. Jeg kan godt tenke meg å bli i Molde også, sier Gabrielsen til Romsdals Budstikke.

– Jeg trives veldig godt i både byen og i klubben, om ikke hadde jeg ikke skrevet ny kontrakt i forrige runde heller. Fruen har jobb, og dattera mi skal snart begynne i barnehagen. Jeg kjenner alle her og koser meg, sier han om det å eventuelt skulle bli i Molde, også de neste sesongene.

– Men jeg vet like lite som dere om hva som kommer til å skje. Jeg kunne ønske jeg kunne se inn i fremtiden, men det kan jeg ikke, legger han til.

Vil prøve seg i utlandet

27-åringen legger ikke skjul på at han gjerne har lyst å prøve seg i utlandet.

– Selvfølgelig har man det, for jeg har kun spilt i Eliteserien. Det hadde vært spennende med noe nytt, og som alle andre har jeg drømmer. Men det betyr ikke at jeg må være Bosman-spiller for at det skal skje. Jeg ønsker at Molde i så fall skal få noe igjen for meg, for denne klubben har gjort så mye for min utvikling, sier Gabrielsen.

Om midtstopperen skal sørge for at MFK får noe igjen for ham mens han er i nåværende kontrakt, må han gå til en ny klubb allerede nå i sommer. Det ser han likevel på som lite sannsynlig.

– Det er selvfølgelig en mulighet. Men la meg si det sånn: Jeg tviler på at jeg kommer til å dra herfra gratis, sier Gabrielsen, som da initierer at han kan komme til å signere en ny kontrakt før han eventuelt drar, sånn at klubben er sikret en kompensasjon ved en overgang, uavhengig av når eller om det skulle skje.

Mener han har vært klar lenge

Midtstopperen sier at han føler seg mer enn klar for å ta steget ut, men at det må stemme for både ham og familien.

– Jeg har følt meg klar lenge, men det har tydeligvis ikke utenlandske klubber tenkt, siden det ikke har kommet all verden. Jeg har ikke hørt at det har vært noe konkret, foruten om det tilbudet fra USA som jeg takka nei til i fjor. Jeg er uansett en sånn type som ikke tenker noe over ting før det eventuelt blir kontret, jeg bryr meg ikke hvis det bare er prat. Rykter ville bare ødelagt hodet mitt, sider Molde-kapteinen.

Bjørn Brunvoll

– Jeg tror jeg ville passet inn i de fleste ligaer, siden jeg er en robust midtstopper. Men jeg drømmer selvfølgelig om de største, selv om jeg tviler på at det kommer til å skje. Det er bare en drøm, presiserer han.

Gabrielsen fylte 27 år i mars. Til tross for at han nå sannsynligvis går inn i sine beste år som fotballspiller, mener han ikke at det er nå eller aldri.

– Man vet ikke, men noen blomstrer sent ute, mens andre må dra tidlig for å lykkes. Jeg som midtstopper kan nok spille lenger også, men jeg er ikke noen unggutt lenger, selv om jeg føler meg veldig ung, sier Ruben Gabrielsen og ler.

PS: Andre Molde-spillere som er på utgående kontrakt er Andreas Linde, Etzaz Hussain, Christopher Telo, Mattias Moström og Mathis Bolly. Christoffer Remmers kontrakt gikk ut 30. juni, men dansken trener fortsatt med MFK.