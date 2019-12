Jostein Ekeland er på utgående kontrakt i Viking, og vurderer nå tilbud fra både de mørkeblå og Sandnes Ulf. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Viking og Sandnes Ulf kjemper om lokal spiller

Jostein Ekeland (22) er tilbudt ny Viking-kontrakt. Også Sandnes Ulf har meldt seg på i kampen om den offensive spilleren.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fredag skrev Aftenbladet at Viking vurderte å gi Jostein Ekeland, som er på utgående kontrakt i klubben, et tilbud om ny kontrakt.

Tirsdag melder Rogalands Avis at de mørkeblå nå har bestemt seg for å tilby 22-åringen en ny toårsavtale.

– Vi har også snakket om muligheten for et utlån det første året. Jostein er en veldig spennende spiller med et stort potensial som han kanskje ikke har fått helt ut, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til RA.

Jostein Ekeland sier til avisen at han også har fått et kontraktstilbud fra Sandnes Ulf.

– Nå må jeg vurdere hva som er best for meg og regner med å komme med en avklaring i løpet av et par dager, sier Ekeland

Ekeland har vokst opp i Viking-systemet, men valgte å prøve seg for Vidar i 2. divisjon da han ikke ble tatt opp i Viking A-tropp i 2017. Før årets sesong ble Stavanger-karen hentet tilbake til de mørkeblå.

Ekeland startet tre seriekamper for Viking i år. Totalt har han vært involvert i ti eliteseriekamper og to cupkamper denne sesongen. 22-åringen står registrert med én nettkjenning for A-laget - den kom på Lerkendal i 1–5-tapet mot Rosenborg i juli.

Publisert: Publisert 17. desember 2019 17:24