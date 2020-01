Norge rotet bort en soleklar ledelse, men berget seieren i dramatisk stafett

Et lag uten verken Johannes Thingnes Bø eller storebror Tarjei imponerte i stafetten og gikk inn til seier i Oberhof. Etter en dramatisk avslutning på stafetten kunne Lars Helge Birkeland, Erlend Bjøntegaard, Johannes Dale og Sjåstad Christiansen til slutt juble for seier.

Bommet

Det så ut som Christiansen skulle rote bort det som lå an til å bli en soleklar norsk seier da 27-åringen leverte svak skyting på siste stående på ankeretappen.

Ekstraskuddene ble brukt og Christiansen måtte ut i strafferunde etter å ha kommet alene inn til standplass. De norske bomskuddene utnyttet franske Fillion Maillet, som gikk først ut fra standplass.

Men den norske ankermannen gikk en lynrask strafferunde og gikk ut seks sekunder bak sin franske konkurrent. Det tok ikke lang tid før nordmannen kom i rygg på franskmannen og de to kom samlet mot mål.

Dermed var det duket for et spurtoppgjør mot mål, et kamp Christiansen gikk seirende ut av. Frankrike gikk inn til andreplass 4,4 sekunder bak Norge, mens Tyskland ble nummer tre 48,2 bak.

Kraftig vind

– Jeg ble litt satt ut over hvor mye vinden tok, men såpass rutinert burde jeg være at jeg burde taklet det, sa Norges ankermann til NRK etter seieren.

– En strafferunde er litt for dårlig, men det var en god spurt, sa Christiansen som gikk i mål 4,4 sekunder foran franskmannen.