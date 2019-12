Johannes Høsflot Klæbo mener det er bedre å prøve 100 meter sprint, enn å konkludere på forhånd. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Klæbo forstår ikke «Formel 1-øvelsens» skeptikere: – Må huske på at vi driver med underholdning

Johannes Høsflot Klæbo (23) ønsker å utvikle langrennssporten ved å kjempe for 100 meter sprint.

LILLEHAMMER: I en langrennssesong uten store mesterskap har utøverne muligheter til å prøve å feile med å gjøre endringer i både trening og konkurranseopplegg.

For Klæbo kan et av utforskningsområdene være å prøve å gå supersprint (100 meter sprint) i Dresden 10. januar. 23-åringen har tidligere fortalt til NRK at han har satt av datoen, som er én dag før det er sprint-verdenscup i samme by.

Klæbo mener blant annet at en satsing på «Formel 1-distansen» kan ha en positiv effekt for yngre løpere.

– Jeg vet at når du er 15–16 år, er det ganske tungt å kjenne på at du skal trene for å bli god på en femmil. Du vet at det er utallige treningstimer som skal legges ned. På 100 meter kan du gjennom å trene riktig, slå gjennom i en yngre alder. Jeg tror færre kommer til å hoppe av og kan finne litt sin vei, sier han.

Johannes Høsflot Klæbo i aksjon i finske Ruka. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Fakta Dette er 100 meter sprint * Er i dag organisert utenfor Det internasjonale skiforbundet (FIS) i World Sprint Series. * I rett strekning er det om å gjøre å være raskest på 100 meter. *Har denne sesongen seks konkurranser i blant annet Dresden og Moskva. * I første konkurranse i Östersund vant Ludvig Søgnen Jensen i herreklassen og Marte Nordlunde i kvinneklassen. * Arenaen er 130 meter lang og 8–15 meter bred. * Konkurransen varer i totalt rundt 1 time og 15 minutter.

Møter motbør

Men ikke alle i langrennsverdenen deler Klæbos positivisme til supersprint. Blant annet på sitt eget landslag møter han motstand.

– Jeg har fått med meg at Johannes er veldig giret på å få inn 100 meter, og der er jeg litt uenig, sier Niklas Dyrhaug.

Veteranen mener at det er viktig å holde på det som har vært sportens egenart gjennom historien, og at man må være forsiktig med å «gape over for mye».

– Langrenn er en utholdenhetsidrett. Sånn har det alltid vært. En 100 meter på ski er en fin konkurranseform med showpreg for «Janteloppet» (Northugs showrenn, journ.anm.), men etter min mening har det ikke noe i verdenscupen å gjøre. Det har ikke noe med ski og langrenn å gjøre, konstaterer han.

Johannes Høsflot Klæbo ønsker å teste ut 100 meter sprint på langrennsski. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Også sprinttrener Arild Monsen er skeptisk til om 100 meter skal inn i verdenscupprogrammet.

– Jeg er godt fornøyd med den idretten jeg er så glad i. Jeg sier ikke tvert nei, men for meg er langrenn en utholdenhetsidrett. Sprint er også det. Det er tre minutter, og det er jeg godt fornøyd med, sier han.

Ludvig Søgnen Jensen er blant de største profilene i World Sprint Series som arrangerer 100 meter sprint rundt omkring i Europa. Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

Forstår ikke argumentasjonen

– Nei. Jeg gjør egentlig ikke det, svarer Klæbo på om han forstår argumentasjonen fra motstanderne.

– Det er mest fordi jeg synes at uansett om det blir en bra eller dårlig greie, så tror jeg det er positivt at vi prøver. Det verste som kan skje, er at vi finner ut at dette er noe som ikke fungerer, fortsetter han.

23-åringen understreker at han ikke sitter med alle svarene på hva langrenn skal være i fremtiden, og at det kan være andre ting enn supersprint.

– Men det er en start på å prøve å endre på ting. Å se om det er noe vi kan gjøre på en bedre og mer underholdende måte. Vi må huske på at det vi holder på med her, stort sett er underholdning.

Det første arrangementet i World Sprint Series ble arrangert i Östersund forrige måned. Arenaen er kompakt og publikum kommer tett innpå. Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

Allround-sjef Eirik Myhr Nossum er enig med Klæbo i at supersprinten har et stort underholdningspotensial.

– Det er det ikke noe tvil om. Det er vanskelig å ha 30 kilometer skiathlon i New York. Sånn sett krever det også mindre, sier han.

Om supersprinten skal inn på verdenscupprogrammet, må en annen øvelse ut. Nossum tror det kan skje.

– Jeg tror det kan bli en realitet i fremtiden. At noen øvelser detter ut, og noen nye kommer inn.