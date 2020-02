Russisk smørebom ga Golberg sjokkseier i Ski Tour

Russerne smurte seg helt bort i snøværet i Granåsen. Dermed var Aleksandr Bolsjunov sjanseløs, mens Pål Golberg vant Ski Tour sammenlagt.

Pål Golberg var sterkest de ekstreme forholdene i Granåsen og vant tidenes første Ski Tour. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Mange hadde allerede gitt seieren til Aleksandr Bolsjunov før den avsluttende tremilen av Ski Tour.

Men det var før et kraftig snøvær Granåsen og et katastrofalt valg av det russiske smøreteamet skulle vise seg å ødelegge hele forspranget Bolsjunov hadde opparbeidet seg.

Det norske smøreteamet hadde heldigvis gjort jobben sin i forkant. Tett dialog med Meteorologisk institutt helt opp mot rennstart, gjorde at de til slutt bestemte seg for å gå på rubbeski. Det skulle vise seg å være en klok avgjørelse i snøværet.

Bolsjunov kjempet en håpløs kamp med klister under skiene, og da var bordet dekket for Pål Golberg og de andre nordmennene.

Golberg tok raskt igjen russeren og gikk alene i tet stort sett hele løpet. 29-åringen fra Gol tok dermed en overraskende seier i tidenes første Ski Tour.

– Det er spesielt. Først tenkte jeg at det var kjedelig at det skulle avgjøres sånn. Vi tok et valg i dag om å bytte til rubbeski og det ble avgjørende. En bitte liten bismak, men jeg er veldig glad for det jeg har oppnådd, sa en tydelig rørt Golberg til NRK etter seieren.

– Å kunne oppnå slike resultater er ikke alle forunt. Men i dag klarte jeg det, og det er vanskelig å sette ord på, fortsatte han.

Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund sikret tre nordmenn på pallen, mens Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget og Johannes Høsflot Klæbo sørget for at utrolige seks norske flagg var øverst på resultatlisten.

Norge tapetserte pallen også på herresiden i Ski Tour. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– En fadese for russerne

Det ble tidlig klart at Bolsjunov og de andre russerne slet voldsomt med å få gli på skiene.

– Dette er totalt fiasko for det russiske smøreteamet. En fadese for russerne, sa Fredrik Aukland i det bildene av russerne som slet voldsomt med klister under skiene ble vist på TV.

Nordmennene hadde ikke gått i den samme fellen under de vanskelige forholdene i Granåsen. De norske gikk på rubbeski, som funket adskillig bedre.

– Det alternativet vi bestemte oss for først, sluttet å virke 20 minutter før start. Da bestemte vi oss for rubben. Vi har fulgt med på værradaren til Yr i hele dag, og føler det har hjulpet oss mye hvert fall, sa smøresjef Stein Olav Snesrud da en tredjedel av rennet var fullført.

Bolsjunov fullførte rennet, men var rasende i målområdet etterpå. Han rev av seg startnummeret, sparket i reklameskilt og kastet fra seg skiene. Naturligvis kraftig forbannet over at skiene skulle bli avgjørende for at han mistet seieren i sammendraget.

Pål Golberg hentet raskt inn Aleksandr Bolsjunov i snøværet i Granåsen. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Stor norsk gruppe jaget Golberg

Pål Golberg startet 34 sekunder bak Bolsjunov, men før det var gått fem kilometer var forspranget hentet inn, og Golberg dro rett ifra russeren som ikke fikk glid på skiene i det hele tatt.

Mannen i den gule ledertrøyen ga seg likevel ikke, selv om han kjempet en ganske så håpløs kamp.

Han tapte noen små sekunder hele veien, men det var han ikke alene om.

Alene i front økte Golberg til en horden med nordmenn som kom i en stor gruppe bakfra. Halvveis hadde seks nordmenn kommet seg opp i ryggen på Bolsjunov, men avstanden opp til Golberg var fortsatt på 1.15.

En av dem som dannet det norske toget, var Johannes Høsflot Klæbo. Han så ut til å ha en god dag selv, men virket ikke så giret på å ta igjen lagkamerat Golberg i front.

– Skal vi la Pål vinne? spurte Klæbo trener Eirik Myhr Nossum ut fra stadion etter halvveis gått løp.

Johannes Høsflot Klæbo fører an en helnorsk forfølgergruppe. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Men gruppen som etter hvert besto av Klæbo, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Martin Løwstrøm Nyenget begynte så smått å ta innpå en ensom Golberg i tet.

Men den store norske overraskelsen i touren imponerte stort foran i feltet. Han slapp aldri forfølgerne nærmere enn ett minutt, og så pigg ut da han rundet stadion for siste gang med fem kilometer igjen.

Det var altså ingenting å gjøre med Golberg som vant med 40 sekunder.

Simen Hegstad Krüger ble nummer to, mens Hans Christer Holund ble nummer tre.