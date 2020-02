Elverum slått ut av mesterligaen etter tap mot Sagosens PSG

Elverum ryker ut av mesterligaen i håndball etter 25-31-tap mot Paris Saint-Germain lørdag. Sander Sagosen scoret åtte mål for franskmennene.

Sander Sagosen var sentral for Paris St. Germain i kampen mot Elverum og scoret åtte mål. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lørdagens tap mot PSG var hederlig, men gjør at Elverum ikke engang har en teoretisk sjanse til å gå videre fra gruppespillet i mesterligaen. Avansementet blir det derimot for PSG og Sagosen.

Nordmannen fikk virkelig vist seg frem mot Elverum etter at han måtte stå over da lagene møttes på Lillehammer tidligere i turneringen. Sagosen hadde da en skade som gjorde at han så kampen fra tribunen.

I Paris lørdag var Sagosen banens gigant da PSG tok føringen i 1. omgang. Til pause hadde den norske stjernespilleren scoret sju ganger på like mange skudd og PSG ledet 17–13.

Sagosen klarte derimot ikke å sette preg på 2. omgang, og Elverum spilte såpass godt at de bare lå under med tre mål på stillingen 24–27 med ti minutter igjen av kampen.

PSG trykket imidlertid på gasspedalen til slutt, vant 31–25 og holder liv i håpet om gruppeseier.

Det håpet kan ryke søndag når gruppeleder Barcelona møter Celje. Gruppevinneren går rett til kvartfinale og slipper to kamper i 1/8-finalen.