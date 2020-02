Kåre Ingebrigtsen ferdig i kypriotisk storklubb etter bare 46 dager: – Sjokkert

Det ble et kort Kypros-opphold for den tidligere Rosenborg-treneren.

Kåre Ingebrigtsen er ferdig i den kypriotiske storklubben APOEL. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ingebrigtsen tok over treneransvaret i APOEL Nikosia for kun 46 dager siden.

APOEL bekrefter på sin nettside at Ingebrigtsen er ferdig i klubben.

– APOEL annonserer herved slutten på klubbens samarbeid med Kåre Ingebrigtsen. Vi takker han for innsatsen i denne perioden og ønsker ham lykke til med det neste steget karrieren, skriver klubben.

Det var i et intervju med VG tidligere tirsdag at Ingebrigtsen fortalte at han trodde han var ferdig. Han hadde da blitt oppringt av en agent, som på vegne av APOEL ga beskjed om at han var sparket.

Ingebrigtsen tok over treneransvaret så sent som 27. desember, etter at han kjøpte seg ut av kontrakten med belgiske Oostende.

– Jeg er sjokkert. Så mye mer er det ikke å si, sa Ingebrigtsen til VG.

Kåre Ingebrigtsen som RBK-trener da trønderne møtte APOEL i Champions League-kvalifiseringen i 2016. Foto: Sakis Savvides, AFP / NTB scanpix

Skuffende sesong

APOEL har vunnet ligaen syv ganger på rad og har deltatt i Champions League ved flere anledninger. Denne sesongen har vært noe vanskeligere. Laget ligger på tredjeplass i ligaen, med fem poeng opp til Anorthosis på tabelltopp.

Det ble kun fire seire på åtte ligakamper under Ingebrigtsens ledelse. Han forlater APOEL bare åtte måneder etter at han signerte en avtale med belgiske Oostende.

Havnet i retten med Rosenborg

Før det hadde han stor suksess som Rosenborg-trener mellom 2014 og 2018. Den perioden endte som kjent med at han ble sagt opp, en oppsigelse som til slutt endte i rettsoppgjør. Der ble det til slutt forlik.

Kåre Ingebrigtsen har foreløpig ikke besvart våre henvendelser. Overfor VG opplyser han at han vil reise ned til Kypros en av de nærmeste dagene for å rydde opp med APOEL.

Han signerte nylig tidligere RBK-kaptein Mike Jensen.

