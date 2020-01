Falla tok nok et NM-gull i sprint

Maiken Caspersen Falla vant sprintgullet i NM på Konnerud.

Maiken Caspersen Falla tok gull på NM-sprinten. Foto: Terje Pedersen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Det er femte gang at Falla blir norgesmester i sprint.

Ane Appelkvist Stenseth tok sølvet, mens Mathilde Myrvold knep bronsen.

– Det betyr så mye for meg. Jeg har hatt mange NM med stang ut, og jeg har vært syk fire ganger på fire måneder denne sesongen. Jeg går først ut på et oppløp, og for engangs skyld kom forbi meg bakfra. Det er kjempegøy, sa Falla til NRK etter løpet.

Falla forteller at hun har vært revansjesugen på å vise seg frem under NM-sprinten.

– Åja, absolutt. Nå har jeg ikke gått skirenn på tre helger, og jeg var kjempenervøs i dag. Jeg hadde egentlig ikke troa under oppladningen til NM, men jeg hadde utrolig lyst til å vinne, sier hun.

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 13:40

Flere artikler