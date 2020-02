Premier League-tittelen nærmer seg. Denne datoen kan Liverpool vinne ligaen.

Allerede flere uker før påske kan Liverpool bli ligamester. Dermed kan klubben knuse nok en gjev rekord.

Jürgen Klopp og Liverpool har vært suverene denne sesongen. Foto: EDDIE KEOGH / REUTERS

Manchester City gikk på nok et poengtap da laget tapte 0–2 borte mot Tottenham søndag kveld. Nå er avstanden opp til suverene Liverpool hele 22 poeng.

Det betyr at Liverpool kan skrive historie dersom de vinner sine seks neste ligakamper. Da vil Jürgen Klopps menn kunne feire ligatittelen med seier hjemme mot Crystal Palace allerede 21. mars.

Serierunden etter spiller Liverpool mot Manchester City. Et slik scenario vil gjøre at City-spillerne må stå æresvakt for Liverpool-spillerne før kampen.

Liverpool leder for øyeblikket Premier League med 22 poeng ned til Manchester City. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Kan skje enda tidligere

Skulle Manchester City avgi ytterligere poeng de neste kampene, vil Liverpool kunne sikre ligatittelen enda tidligere. Det forutsetter at også Leicester City på annenplass avgir poeng.

Liverpool kan tidligst vinne ligaen 8. mars, dersom alle resultatene går deres vei.

Serielederen har i tillegg et langt lettere kampprogram enn Manchester-klubben de neste seks kampene.

Manchester City: West Ham (h), Leicester City (b), Arsenal (h), Manchester United (b), Burnley (h) og Chelsea (b).

Liverpool: Norwich (b), West Ham (h), Watford (b), Bournemouth (h), Everton (b) og Crystal Palace (h).

De fem tidligste mesterne

Det er Manchester United som holder rekorden for den tidligste Premier League-triumfen. I 2000/2001-sesongen vant klubben med fem runder igjen på datoen 14. april. Nå kan Liverpool knuse rekorden.

Aldri før har et lag vunnet ligaen allerede i mars.

I 1999/2000-sesongen vant Manchester United 22. april.

I 2012/2013-sesongen vant Manchester United 22. april

I 2003/2004-sesongen vant Arsenal 25. april.

I 2004/2005-sesongen vant Chelsea 30. april.

