To Pogba-mål reddet Solskjær. Champions League-håpet lever.

MANCHESTER UNITED - WEST HAM 2–1 (1–0)

Ole Gunnar Solskjær kunne takke midtbanestjernen Paul Pogba for tre poeng mot West Ham lørdag kveld. Franskmannen scoret begge målene på straffespark da Manchester-laget vant 2–1 i en tett og jevn kamp på Old Trafford.

– Dette var marginer, marginer og marginer. Men Solskjær fikk de tre poengene han måtte ha i dag. Det er lov å ha en av verdens beste keepere, og Paul Pogba står igjen som matchvinner i dag. Det var tre uvurderlige poeng i en kamp hvor de på ingen måter imponerte, sa kommentator Øyvind Alsaker på TV 2.

Seieren gjør at Manchester United fortsatt er med i kampen om den svært viktige fjerdeplassen i Premier League. Etter lørdagens seier ligger de nå på femteplass, to poeng bak Chelsea, og ett poeng foran Arsenal som har en kamp mindre spilt.

– Vi spilte ikke en god kamp, men resultatet var der. Det er det eneste vi tenker på i dag. Vi spilte ikke bra, det gikk litt for treigt, vi var ikke farlige. Det må vi fikse på, men det viktigste var tre poeng og seieren, sa Paul Pogba til BT Sport etter kampen.

NTB scanpix

Tvilsom annullering

Kampen startet uten at noen av lagene fikk overtaket, men det gikk kaldt nedover ryggen på United-fansen like før ti minutter hadde gått. Felipe Anderson banket ballen i mål fra kort hold, men West Ham-angriperen ble avblåst for en hårfin offside. TV-bildene viste i ettertid at Anderson muligens var noen centimeter onside, og at West Ham kan ha blitt snytt for en tidlig ledelse.

Åtte minutter senere gikk Mata i bakken rett ved 16-meterstreken. Dommer Graham Scott mente at den var innenfor, og blåste straffespark til Manchester United. Paul Pogba har brent tre straffespark tidligere i sesongen, men plasserte ballen midt i målet denne gangen, og Solskjær kunne juble for ledelse.

NTB scanpix

Manchester-laget gikk til pause med ledelse, men etter fire minutter i andre omgang fikk Felipe Anderson stå mutters alene på bakre stolpe. David de Gea var på ballen, men kunne ikke hindre brasilianeren fra å utligne. En bekymret Ole Gunnar Solskjær måtte se laget miste ledelsen etter tafatt forsvarsarbeid.

– Rojo sover fullstendig på bakre stolpe, det er utilgivelig. Det er hans ansvar å ta Anderson der, men han er helt feilplassert, sa TV 2-kommentator Brede Hangeland.

Nytt straffespark

Kun tre poeng var godt nok for et Champions League-jagende Manchester United, og etter utligningen fikk de røde et lite tak på kampen. Rashford var nære på med en heading etter 63 minutter, og Marcos Rojo fikk sendt av gårde et hardt skudd fra 25 meter.

Men West Ham var svært farlige frempå. Etter 76 minutter sendte Michail Antonio av gårde et knallhardt skudd som gikk i tverrliggeren bak De Gea. Bare to minutter senere måtte United-keeperen dra frem en feberredning i verdensklasse for å redde en heading fra samme spiller.

Men etter et voldsomt trykk mot United-målet kom Anthony Martial alene mot mål, og i det han skulle avslutte ble han lagt i bakken av Ryan Fredericks. På nytt pekte dommeren på straffemerket.

Paul Pogba tok også denne straffen, og plasserte den godt bak Lukasz Fabianski og sørget for at Solskjær går inn i påskeuken med tre poeng i bagasjen. Drømmen om Champions League til neste sesong lever fortsatt for den norske manageren.

Mange bytter

Hos United var Luke Shaw og Ashley Young suspendert, mens Antonio Valencia, Matteo Darmian, Eric Bailly, Ander Herrera, Nemanja Matic og Alexis Sánchez var ute med skade. Det førte til at Solskjær startet med Marcos Rojo som venstreback.

Solskjær sparte også Victor Lindelöf og Marcus Rashford fra onsdagens Champions League-kamp mot Barcelona.