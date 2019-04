Tidligere United-profil «sykt lei» nostalgisk Solskjær: – Må legge Ferguson og fortiden bak seg

Det har gått helt feil vei for Solskjær etter at han ble ansatt som fast United-manager forrige måned. Sju tap på ni kamper er rødtrøyenes verste form siden 1962.

Ince var skeptisk til Solskjær allerede da han ble hentet inn midlertidig like før jul. Uniteds tidligere midtbaneprofil mener de siste ukenes elendige resultater har styrket hans argumenter.

I 51-åringens siste utblåsning går han til angrep på Solskjærs retorikk og stadige referanser til fortiden. Ince tror ikke det vil være bra for United å være fiksert på storhetstiden fra 1990- og 2000-tallet.

– Ole må komme over Sir Alex Ferguson. Det er han som er Manchester United-manager nå, sier Ince i et intervju til et kjent spillselskap og blir gjengitt av flere engelske medier, deriblant Daily Mail.

PAUL BURROWS / BILDBYRÅN

Vil angre?

– Snakket om «Ferguson-måten» er meningsløst. Jeg blir gal av det, og jeg vet at andre føler det samme. Ferguson er ikke sjefen lenger. Det er ingen tvil om at han vil hjelpe til hvis Ole er i trøbbel, men jeg er sykt lei det. Han er manageren og må legge fortiden bak seg, sier Ince videre.

Han tror Manchester United vil angre på at de ga Solskjær fast jobb så tidlig som de gjorde.

– Zinédine Zidane var ledig (nå tilbake i Real Madrid), og jeg mener Mauricio Pochettino alltid var rett mann til å ta United videre.

Håpet lever

Ince tviler på at Solskjær kan rydde opp i roet i Manchester United og bygge et nytt storlag.

– Jeg vil at han skal lykkes, men jeg tror ikke at han er i stand til å gjøre denne jobben. Det er en enorm ombygging som må gjøres.

Selv om Manchester United har en rekke svake resultater i det siste, lever fortsatt håpet om topp fire og mesterligaspill for neste sesong. Til helgen tar Solskjærs menn imot tabellfirer Chelsea, og der er kun tre poeng godt nok for å bevare spenningen foran de to siste seriekampene mot Huddersfield borte og Cardiff hjemme.