Svenskene vil frata Skistad verdensrekord. Ekspert mener de er på bærtur.

På showrennet «Janteloppet», arrangert av Petter Northug, viste Kristine Stavås Skistad nok en gang hvorfor Ski-Norge har enorme forventninger til 20-åringen.

12 sekunder og 36 hundredeler. Det er den raskeste tiden noen kvinne har gått 100 meter på ski.

Trodde Skistad.

– Jeg håpet på det da jeg kom. Jeg hadde ikke vært fornøyd om jeg ikke fikk den, sa Skistad til TV 2 etter at hun var kommet i mål.

Bare noen få timer senere begynte kontrarapportene fra Sverige å tikke inn. I en konkurranse i Ramundberget skal svenske Maja Dahlqvist samme dag ha gått 16 hundredeler raskere enn Skistad, melder Aftonbladet.

Men tiden til Dahlqvist kan ikke uproblematisk påberopes til å være ny verdensrekord, mener TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

For Dahlqvists oppgitte tid er etter prologen. Der starter løperne klokken selv. I heat, som Skistad gikk, startes løperne ved startskudd. Dermed blir det en urettferdig sammenligning påpeker TV2-eksperten.

– Gitt lik innsats vil en tid i et heat og i en prolog aldri bli lik for samme løper. Jeg har ikke sett noen tider fra heat i Sverige, sier Skinstad, som mener at forskjellen utgjør flere tiendedeler.

– Jeg tror at Kristine Stavås Skistad er raskere enn Maja Dahlqvist, legger han til.

TV-bildene viste raskere tid

Den gamle verdensrekorden på distansen var det norske Marte Nordlunde som var innehaver av. Hun ble fredag slått med halvsekundet av Skistad.

– Det var spennende å se hvordan jeg var i forhold til henne, men jeg har trent mye hurtighet opp igjennom. Det hadde vært en nedtur om jeg ikke hadde tatt den, sa Skistad etter rennet.

Bilder fra TV 2s sending viser også at Skistad kan ha gått enda fortere enn det som ble registrert av tidtagningssystemet.

På sendingen slår 20-åringen innslag på tiden 11.4.

– Når det er et sekunds forskjell fra tidtagningen og fra TV-skjermen så er det rom for feiltolkning, mener TV 2-ekspert Skinstad.

Skjermdump TV 2.no

Høster lovord

Konnerud-løperen slo for alvor gjennom i verdenstoppen denne sesongen, hvor hun blant annet tok gull i junior-VM og sølv i NM på sprintdistansen.

Skinstad mener uavhengig av om fredagens renn er verdensrekord eller ikke, så har norsk skisport mye å glede seg til fra ungjenten.

– Det er nettopp derfor hun er verdens soleklart største talent i sprint, utbrøt han.

Under senior-VM var Skistad ikke like heldig, og falt fra en finaleplass. Skinstad mener det ikke er lenge til talentet også vil høste medaljer på den største scenen.

– Hun kommer til å herje akkurat som hun vil i verdenscupen i sprint bare hun får kapasiteten i orden, sa han på TV 2s direktesending.

Ludvig Søgnen Jensen sterkest blant herrene

Petter Northug selv nådde en semifinale i herrenes 100-meterkonkurranse. Der havnet han sist og røk ut av konkurransen.

I finalen var Ludvig Søgnen Jensen sterkest, og slo blant andre den italienske verdensrekordholderen Emanuele Becchis.

Etter seieren var Jensen raskt oppe med en irettesettende pekefinger til publikum og TV-kameraene.

– Jeg hadde fått høre at det var noen som var raskere enn meg i hele vinter. Så det var får å «shutte den ned», sa Jensen, som har vært ute med en skade i ryggen over lengre tid, til TV 2.