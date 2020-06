Kristoff får med seg Sven Erik Bystrøm bekreftet i Tour de France

UAE-sjef Joxean Maxtin bekrefter at Sven Erik Bystrøm skal delta i årets Tour de France. Alexander Kristoff ble tatt ut for to uker siden.

Sven Erik Bystrøm skal delta i årets Tour de France. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Maxtin bekrefter uttaket overfor italienske Tuttobici , melder procycling.no.

For to uker siden ble det kjent at Kristoff, Fabio Aru, Tadej Pogacar, Davide Formolo og David de la Cruz var tatt ut. Lagsjefen bekrefter nå at de siste plassene går til Bystrøm, Jan Polanc og Marco Marcato.

Bystrøm debuterte i Tour de France i fjor med en 110.-plass i sammendraget. 28-åringen ble nummer 20 på avslutningsetappen.

Kristoff, som har tre etappeseire i rittet, skulle egentlig prioritere Giro d'Italia, men koronapandemien endret planene. Han har til sammen syklet rittet sju ganger.

Den utsatte utgaven av verdens mest prestisjetunge sykkelritt starter i Nice 29. august og varer til 20. september.

