NFF ber om snarlig møte med helsemyndighetene om breddefotballen

Norges Fotballforbund håper på fortgang i prosessen rundt åpning av breddefotballen og vil ha et møte med helsemyndighetene i løpet av kort tid.

Breddefotballen venter fortsatt på å komme i gang med normale treninger og kamper. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det bekrefter NFFs direktør for aktivitet og utvikling, Alf Hansen, overfor NTB fredag.

Det er fortsatt uvisst når breddefotballen kan få grønt lys til å starte opp med normale treninger og kamper, men NFF håper smittevernprotokollen fotballen har utarbeidet vil bane vei for at helsemyndighetene skrur på det grønne lyset.

Etter et telefonmøte med fotballpresident Terje Svendsen og idrettspresident Berit Kjøll i forrige uke bekreftet kulturminister Abid Raja (V) overfor NTB at han ville sende den oppdaterte protokollen til fagmyndighetene.

Nå ber NFF om et snarlig statusmøte.

NFF-direktør Alf Hansen håper på møte med helsemyndighetene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Møte 10. august

– Vi ønsker nå et møte med helsemyndighetene og en status på arbeidet med realitetsvurderingen av vår protokoll i løpet av kort tid, sa NFF-direktør Alf Hansen til forbundets egne nettsider fredag.

Overfor NTB utdyper han ønsket.

– Vi har tenkt at det kunne vært viktig for dem, i den vurderingen de skal gjøre, å få en dialog med oss om hvordan vi tenker oss smittevernet etter at hele fotballen er åpnet igjen, sier Hansen.

I utgangspunktet er det ikke berammet noe nytt møte mellom regjeringen og idretten før 10. august.

– I forkant av det møtet hadde det sikkert vært relevant for saken med et møte på faglig nivå, der vi får justert oss i forhold til deres ønsker, sier NFF-direktør Hansen til NTB.

Vil begynne med treninger

Det er åpnet for full aktivitet i barne- og ungdomsfotballen fra 1. august. NFF har gitt klart uttrykk for at man også ønsker å komme i gang med breddefotballen da, men Hansen innrømmer at det nå begynner å se krevende ut.

– Det vi ber om, er at de kan komme i gang med å trene. Trening mener vi det er grunnlag for. Da hadde vi vært fornøyd, sier NFF-toppen og legger til at man så i neste runde kan ta stilling til oppstart av kamper.

Kulturminister Raja har vært tydelig på at fagmyndighetenes vurdering av NFFs smittevernprotokoll for breddefotballen har betydning for når neste steg i gjenåpningsprosessen kan tas.

På spørsmål fra NTB svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad følgende om status rundt vurderingen av NFFs protokoll for breddefotballen:

«Vi jobber fortløpende sammen med Folkehelseinstituttet med oppdateringer av offisielle smittevernveiledere og setter pris på at NFF og andre organisasjoner innen idretten har sendt oss sine oppdaterte protokoller for smittevern under idrettsaktivitet. Dette er viktig informasjon som vi tar med oss i det videre arbeidet knyttet til når og hvordan breddefotballen kan gjenåpnes på en trygg måte. Vi kommer til å be om innspill fra NFF om dette også i den videre prosessen.»

Fotballforbundet har advart mot at en ytterligere utsettelse av oppstarten kan føre til stort frafall.