VM-sensasjonen hadde gitt opp karrieren. Utfordringen fra den norske millionæren endret alt.

Da Kurt Maflin (37) hadde gitt opp snookerkarrieren, ba han Knut Kvaal Pedersen om hjelp. Samarbeidet deres fikk fart på VM-sensasjonen igjen.

Kurt Maflin representerer Norge i snooker-VM. Mandag spiller han en historisk kvartfinale. Foto: Nigel French / PA

– Jeg husker regnskapsføreren min spurte meg: «Av alle prosjektene du har holdt på med, så var vel sponsingen det mest mislykkede?». Jeg svarte at det er det eneste jeg ikke angrer på, sier Knut Kvaal Pedersen til Aftenposten og ler.

Stavanger-mannen skal kanskje ha en liten del av æren for at Kurt Maflin mandag og tirsdag spiller kvartfinale i snooker-VM mot skotten Anthony McGill i legendariske «The Crucible» i Sheffield.

Maflin, som fylte 37 år lørdag, sluttet å spille snooker i nesten tre år. Under en norgescupturnering i Porsgrunn i 2006, hvor også Maflins kone, Anita Rizzuti, deltok, spurte Maflin om Pedersen var villig til å hjelpe ham økonomisk dersom han ville begynne på nytt som profesjonell.

Pedersen hadde opparbeidet seg midler gjennom eiendomsinvestering.

– Da sa jeg til ham, egentlig på spøk, at jeg ikke kunne sponse ham og forsøke å få med noen medsponsorer, dersom han ikke hadde hatt en 100-serie, minnes Pedersen 14 år senere.

Norges beste snookerspiller svarte med en serie på 137 poeng, kun ti poeng unna maksimalsummen på 147 poeng.

– Jeg hadde sagt A, så da måtte jeg nesten si B, sier Pedersen.

Fakta Kurt Maflin Alder: 37 (født 8. august 1983). Kommer fra: Southwark i London. Flyttet til Oslo da han var 20 år gammel. Sivilstatus: Gift med norske Anita. Sammen har de en sønn. Yrke: Profesjonell snookerspiller. Representerer Norge. Aktuell: Spiller mandag og tirsdag kvartfinale i VM.

Kurt Maflin slo legenden John Higgins i andre runde. Her fra en tidligere kamp. Foto: Nigel French / PA

Vant VM for amatører

Det ble starten på et samarbeid Pedersen anslår varte i tre år.

Maflin tok ut lønn fra et firma de opprettet, mens Pedersen betalte reisene hans. I gjengjeld fikk han en andel av premiepengene Maflin vant.

I 2006 reiste de sammen til EM i snooker, der Maflin kom til semifinalen.

I november samme år var det VM for amatører i Jordan. Maflin vant samtlige kamper han spilte i turneringen, ble verdensmester og sikret seg dermed en plass i proffligaen i snooker det påfølgende året.

– De opplevelsene og alt jeg fikk ut av det, setter jeg høyt. Det var på en måte verdt alle millionene som rant ut, sier Pedersen i dag.

Blant høydepunktene trekker han frem det å ha bodd i en leilighet ved siden av Jimmy White under en turnering. 58-åringen omtales gjerne som «The People's Champion» og regnes som en av tidenes mest populære snookerspiller. Han har nådd seks VM-finaler, men gått tapende ut av samtlige.

Knut Kvaal Pedersen er mannen som reddet Kurt Maflins satsing. Foto: Privat

– Verdens beste snookertrener

Da de begynte å samarbeide, var planen at Maflin skulle bli verdensmester i 2010. Det har tatt noe lengre tid å nå verdenstoppen, men Pedersen ble ikke overrasket da Maflin slo legenden John Higgins i andre runde før helgen.

– Jeg har sett ham slå John Higgins før, 3–0 under German Open, lett som ingenting. Jeg hadde veldig tro på at han skulle slå Higgins i VM.

Eurosport-kommentator Torstein Wik har overfor Aftenposten trukket frem at Maflin har hatt fordel av å sparre med de beste i England i forkant av årets verdensmesterskap.

Lengre treningsopphold i England, hvor det er lettere å måle seg mot verdenseliten, snakket Maflin og Pedersen om allerede for over ti år siden, få år etter at Maflin flyttet til Norge fra England.

Pedersen sier han gjerne skulle fortsatt sponsingen av Maflin, dersom han hadde hatt mer penger. 37-åringen har imponert ham veldig.

Den tidligere sponsoren vil imidlertid trekke frem to andre han mener skal ha mye av æren for at Maflin skal spille kvartfinale i VM.

– Det er familien som har støttet ham, kona, Anita, men ikke minst faren, som har trent ham siden han så vidt nådde opp til snookerbordet. Jeg ville sagt at faren til Kurt er verdens beste snookertrener, avslutter Pedersen.

Maflins kvartfinale spilles over to dager. Mandag spiller de fra kl. 15:30, mens tirsdag spiller de fra kl. 11:00 og kl. 20:00. I Norge er det Eurosport som har rettighetene til å vise verdensmesterskapet.