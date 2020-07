Tidligere friidrettstopp blir sykkelsjef

Håvard Tjørhom er ansatt som teamsjef for sykkellaget Team Coop. Han har tidligere vært landslagstrener i alpint og toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Håvard Tjørhom er ansatt som teamsjef i Team Coop. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi ser frem til å ha Håvard som en del av laget. Han har omfattende erfaring i å jobbe med dyktige idrettsutøvere med internasjonal suksess, sier lagets øverste sjef Jan-Erik Fjotland i en pressemelding.

Som landslagstrener i alpint var Tjørholm med på å utvikle blant andre Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal. I 2015 ble han kåret til årets trener under idrettsgallaen.

Sirdølen jobbet også med utøvere som Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm da han var toppidrettssjef i friidrettsforbundet.

Jakob Ingebrigtsen tok to EM-gull med Tjørhom som toppidrettsjef. Her etter EM-gullet i Berlin i 2018. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Hyllet etter VM-suksessen

Storebror Filip Ingebrigtsen har tidligere sagt til Aftenbladet at Tjørhom samlet og fulgte opp utøverne på en helt annen måte enn hva Team Ingebrigtsen hadde vært vant til.

– Han er en kjempekar som vi samarbeider tett og godt med. Han har forståelse for toppidrett og er en positiv kar som vi snakker med mer eller mindre hver dag. Han er veldig flink til å se de rette tingene, og har et veldig avslappet forhold til det meste. Det er veldig lite som er vanskelig å løse, sa Gjert Ingebrigtsen etter London-VM.

I VM i 2017 tok Warholm VM-gull, mens Filip Ingebrigtsen tok bronse.

– Nå har jeg opplevd Håvard i to mesterskap, og det står strålende i karakterboken, sa Leif Olav Alnes, treneren til Karsten Warholm.

Les også Team Ingebrigtsen har åtte rekorder, jakter flere og knives innbyrdes

Administrative oppgaver

Arbeidsoppgavene i den nye jobben vil i hovedsak omhandle det administrative.

40-åringen ser frem til jobben.

– Det er spennende å få lov til å være del av et team som konkurrer på et internasjonalt nivå. Rytterne på laget er i en utviklingsfase hvor de er på vei til å ta steget opp på et profesjonelt nivå, noe som gjør det veldig spennende å kunne være en del av deres utvikling og steg på veien videre, sier Tjørhom.

(©NTB/100% Sport)