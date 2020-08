Solbakken hardt ut mot minister etter «Judas»-melding: – Danmarks største fjols

En Twitter-melding fra utlending- og integreringsminister Mattias Tesfaye skapte spetakkel i forkant av kampen mellom FC København og Manchester United.

– Når Tesfaye våkner tirsdag, kommer han til å føle seg som Danmarks største fjols, sa Ståle Solbakken om meldingen. Foto: Sascha Steinbach / AP POOL

Det var noen timer før kampen at ministeren sendte et stikk i retning FCK-spillerne Jens Stage og Kamil Wilczek.

«FCK – United? Jeg kunne aldri drømt om å håpe at de klubbene noensinne vant en fotballkamp. Men hvem håper jeg mest taper? Jeg håper på nederlag for Judas Stage og Kamil Paycheck», skrev Tesfaye.

Begge har lagt bak seg kontroversielle overganger. Stage kom fra AGF i fjor, mens Wilczek, med bakgrunn i rivalen Brøndby, signerte for FCK for noen dager siden.

– Uforståelig og uakseptabelt

Meldingen ble senere slettet. Peter Skaarup i Dansk Folkeparti var blant dem reagerte.

– Bra Mattias Tesfaye har slettet dette. Det er ikke god stil av en minister å kalle en fotballspiller for Judas. Spesielt ikke når han allerede er blitt utsatt for et brannattentat. Det er tross alt «bare» fotball, skrev Skaarup.

I fjor skal en mann ha kastet en røykbombe inn i leiligheten til Jens Stage. Dette resulterte i fengselsstraff for tre menn. Også Kamil Wilczek skal ha mottatt alvorlige trusler fra fans.

– Én ting er at det kan være en hard tone mellom fans, men at en minister bruker en sånn tone, finner vi helt uforståelig og uakseptabelt, skrev FCK i en uttalelse, og videre ba om en offisiell unnskyldning fra Tesfaye.

– Danmarks største fjols

Ministeren unnskyldte seg et par timer senere. FCK-trener Ståle Solbakken skal ha hørt om rabalderet først etter kampen. I en kort beskjed til Ekstra Bladet sa han:

– Når Tesfaye våkner tirsdag, kommer han til å føle seg som Danmarks største fjols.

Solbakkens gutter kjempet iherdig mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Det sto 0–0 etter fulltid, men United avgjorde kampen med et straffespark i ekstra omgangene.

– Det var helt jevnt i de første 90 minuttene. Det er fortjent at United vinner til slutt, for Karl-Johan Johnsson leverer mange flotte redninger. Men vi hadde også våre øyeblikk, sa Solbakken om resultatet.

Både Solskjær og Solbakken skrøt av FCK-keeper Karl-Johan Johnsson etter kampen. Foto: Federico Gambarini/DPA / dpa

– Én av de beste kampene vi har spilt noensinne

I løpet av klubbens siste 42 kamper i Europa, har FCK ved bare to anledninger sluppet inn mer enn et mål. Det gjorde de heller ikke mot Manchester United.

– Prestasjonen mot Manchester United er én av de beste kampene vi har spilt noensinne. Men man må huske på at mange av våre nåværende spillere aldri har vært i nærheten av å spille på et sånt nivå før, sa Solbakken.

FCK-keeper Johnsson skal ha reddet 13 skudd fra United. En keeper har aldri reddet så mange skudd i Europa League-historien, ifølge danske TV 2.

– Keeperen deres var fantastisk. Han var helt utrolig. København er godt og velorganisert lag. De hadde presset og en kampplan, sa Solskjær til BT Sport.

Semifinalen spilles førstkommende søndag. Manchester United møter vinneren av Sevilla og Wolverhampton. Den kampen spilles tirsdag kveld.

